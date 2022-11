Galvão Bueno é enganado por vendedor de sorvete no Catar: "vivi um drama"

Narrador Galvão Bueno tentou de tudo pegar o sorvete que havia comprado, mas passou maus bocados

O narrador Galvão Bueno (72) teve a paciência testada no Catar. Ele está no país para trabalhar na Copa do Mundo e deve estrear na próxima quinta-feira, 24.

Mostrando as aventuras em terras estrangeiras, o narrador mostrou o "drama" que passou com um comerciante. Isso porque ele foi à famosa atração em que compra um sorvete e é desafiado pelo vendedor a conseguir pegá-lo. Sim, você tem que lutar pelo sorvete que comprou.

Com bom-humor, Galvão tenta pegar a sobremesa com rapidez, uma casquinha cai. Ele suja as mãos ao tentar pegá-lo e as limpa com o guardanapo. Volta a tentar alcançar a casquinha, até que o vendedor passa o sorvete na boca do global e finalmente o entrega.

Os espectadores se divertiram com o desafio de Galvão e ainda se colocaram no lugar dele. "Tenho medo de ir num desse, perder a paciência e virar as costas de vergonha e raiva kkkkkk", disse uma. "Nossa, sim, ia em outra barraquinha comprar sorvete e ainda passava na frente dessa", concordou uma segunda. "Até pra tomar um sorvetinho tem essa burocracia toda", reclamou outro.

Confira o momento engraçado de Galvão Bueno: