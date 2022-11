Galvão Bueno reúne brasileiros no Catar para comemorar derrota da Argentina

Copa do Mundo

Galvão Bueno se alegrou ao ver a derrota da Argentina pela Arábia Saudita e compartilhou momento

O narrador Galvão Bueno está se divertindo no Catar, país que sedia a Copa do Mundo neste ano. Ele embarcou na última segunda-feira, 21, com a esposa Desirée Soares (53).

De olhos nas partidas, ele viu o resultado de 2x1 para a Arábia Saudita contra a Argentina, o que serviu para lembrá-lo de uma rivalidade antiga com os 'hermanos'.

Pulando e comemorando, Bueno perguntava o resultado dos jogos para vários brasileiros, que também pulavam pela zebra que aconteceu.

"Ganhar é bom!! Ganhar da Argentina é muito melhor!!", escreveu o global na legenda do vídeo. Os seguidores adoraram o debocha e comentaram muito. "O melhor da copa até agora foi ver o Galvão agitando assim kkkk", disse um. "Eu amo uma pessoa chamada Galvão Bueno", declarou outro.

Apesar de não ter narrado a abertura da Copa do Mundo por contrair covid-19, Galvão deve ser a voz do jogo do Brasil contra a Sérvia na próxima quinta-feira, 24.

Confira o vídeo de Galvão Bueno: