Galã da Record TV, Brunno Daltro entrega cenas ousadas de Reis: "Incrível"

Em entrevista à CARAS, Brunno Daltro entregou detalhes dos bastidores da oitava temporada da série Reis, da Record TV

Destaque em produções bíblicas da Record TV, o ator Brunno Daltro (32) garante que a série Reis tem inovado e promete entregar novidades para os telespectadores da trama. Segundo o artista, ele chegou a gravar muitas cenas ousadas.

Em entrevista à CARAS Brasil, o bonitão, que já participou de Gênesis, disse que Reis tem sido menos contida que outras produções bíblicas da emissora. Segundo Brunno, o público de casa acompanhará muitas cenas românticas e até mesmo poderão ver seu físico saradão na telinha.

"Nesta produção em específico, eles não estão tão contidos assim. Eu tenho diversas cenas sem camisa… tanto românticas quanto treinando com espadas, andando a cavalo (risos) ", contou ele, que viverá Adonias na oitava temporada de Reis.

Em meio a treinamento para cenas mais intensas de batalha, montaria e prova de figurinos super detalhados, Brunno não esconde o quanto tem amado a experiência de estar em uma trama que retrata outra época: "Está sendo incrível!".

"A energia está ótima, a preparação e a equipe também. Em um todo, direção, figurino, caracterização, estou extremamente grato com essa oportunidade de ter um personagem tão rico nesta trama. Estou tendo as melhores sensações", disse.

NA INTIMIDADE DO ATOR

Com mais de 300 mil de seguidores no Instagram, Brunno não está isento do lado obscuro das redes sociais, como ataques e críticas. Mas apesar das situações negativas, ele tenta se blindar como pode: "Já estou acostumado! Tanto com críticas, como elogios. Mas confesso que prefiro os elogios (risos)".

Pai da pequena Maria Teresa, fruto de seu relacionamento com Letícia Almeida, o ator garante que a paternidade foi importante para ele dar grandes passos em sua vida. "Eu já vinha num processo de amadurecimento na minha vida, mas a Maria Teresa coroou esse momento", afirmou.

"Ela me ensina a ser paciente, mais amoroso e menos beligerante. O melhor exemplo são as atitudes e não as palavras. Ela é o meu maior legado, então eu tenho que ser bem coerente. Palavras e atitudes em sincronia", declarou.