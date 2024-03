Galã da Globo trocou carreira por vida em meio à natureza

Com décadas de trajetória na TV, galã da Globo vive no interior do Rio de Janeiro ao lado da esposa, com quem está casado há quase 50 anos

Gracindo Junior ficou conhecido como galã da Globo nos anos 1970 e ganhou fama ao estrelar novelas como O Bem Amado e O Casarão. Apesar da trajetória de décadas na TV, o ator trocou carreira por vida em meio à natureza ao lado da esposa, Daisy Poli, com quem está casado há quase 50 anos, no interior do Rio de Janeiro.

"Ele chegou nessa idade produzindo tanta arte, agora vem levando uma vida muito tranquila, quer um contato consigo mesmo, com a natureza, sabe, ele fica tocando [música] o tempo todo, revisitando e estudando projetos para o futuro, que é o que ele mais faz na vida", contou a filha de Gracindo Junior , Daniela Gracindo, em entrevista ao portal Heloisa Tolipan, em 2021.

Em 1990, o ator adquiriu a pousada Casa da Colina, na Vila de Maringá, em Visconde de Mauá, no interior do Rio de Janeiro, onde mora com a esposa. "É um lugar que ele ama, seu paraíso particular. Quando comprou o terreno, não tinha nem luz no local. A Daisy esteve sempre presente nesse sonho", declarou a filha de Gracindo Junior sobre o local que conta com oito chalés.

Ao lado do filho caçula, Pedro, que se mudou com a família para perto de Gracindo Junior, o ator realizou sonho de construir um teatro na região. "Meu pai ajudou a construir. Ele adora uma obra, mas quem gerencia e cuida de tudo é o Pedro e a Júlia, que criaram a alma do negócio", explicou Daniela Gracindo.

Leia também: Luciana Gimenez mergulha em retrospectiva ao falar de Mick Jagger, paixões e maternidade

Apesar da rotina de natureza e tranquilidade do pai, a herdeira garantiu que o ator permanece apaixonado pelo seu ofício. "Meu pai só pensa em trabalho, fica sonhando, planejando, reelaborando algo para o futuro", afirmou ela, na época.