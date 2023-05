Gabriela Versiani entra em desespero ao ser perseguida por stalker: “Achava que a gente namorava”

Gabriela Versiani vai até a delegacia após seguidor tentar entrar em seu condomínio

No início desta semana, a influencer digital Gabriela Versiani(24), revelou que viveu momentos de terror enquanto estava em seu apartamento, na companhia de seus amigos em São Paulo.

É que segundo relatos da modelo compartilhados através de seus Stories no Instagram, ela sofreu perseguição de um seguidor, conhecido como stalking, que foi atrás dela na portaria de sua residência. Abalada com a obsessão constante do internauta, Versiani precisou ir até a delegacia abrir um boletim de ocorrência.

"A minha vida, ao mesmo tempo que parece que estou em um filme da Barbie, vira um filme de terror, na mesma hora (...). O caso todo começou com uma perseguição de um seguidor, que na verdade achava que a gente namorava, dentro da cabeça dele. Tudo o que eu postava era para ele, o bom dia que eu postava era para ele, as coisas que eu postava no Twitter eram para ele, e ele criou todo o casamento comigo, dentro da cabeça dele, só que até então nem via essas mensagens, mas a situação começou a invadir a minha privacidade, a dar medo", começou ela.

"E até que ontem chegou em um ponto máximo, não quero entrar em detalhes, e não teve condições. Precisei realmente ir a uma delegacia, abrir um boletim de ocorrência, e foi horrível. Aconteceu de noite, ainda bem que estava com a galera em casa, mas já tinha acontecido esses episódios. E ontem fiquei até umas 3h e pouco na delegacia", continuou Gabriela.

"Mas por qual motivo estou contando isso para vocês, galera? Primeiro, quero que fique aqui o alerta principalmente para as mulheres. Temos que estar sempre atentas, a gente não sabe o que passa na cabeça do outro, estejam atentam nas ruas, ponto de ônibus, no celular. A internet torna tudo muito de fácil acesso, o mundo sabe onde você está, com quem você está. Quer postar? Posta atrasado. Pelo menos, por um tempo, vou gravar os vlogs, mas postar depois", alertou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GABRIELA VERSIANI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Versiani (@gabrielaversiani)

Espetáculo! Gabriela Versiani é flagrada de biquíni fio-dental em cliques indiscretos

Gabriela Versiani foi vista aproveitando e muito o sol quente das areias da cidade do Rio de Janeiro. A musa foi clicada em momentos de diversão na praia da Barra da Tijuca, se refrescando no mar e exibindo seu corpão maravilhoso em um biquíni fininho na cor rosa.