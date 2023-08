O que Gabriela Versiani e Virgínia Fonseca têm em comum? Entenda comparações!

Influenciadora apareceu fazendo coreografia de novo hit do namorado e foi comparada à mulher de Zé Felipe

Gabriela Versiani assumiu o romance com Murilo Huff publicamente no Dia dos Namorados e, desde então, vive trocando declarações com o cantor no Instagram. Apaixonada, a influenciadora vem acompanhando os shows do sertanejo e fazendo dancinha de "Quem tá Pegando", hit do artista com Wesley Safadão.

Na web, Gabriela dividiu opiniões após aparecer fazendo a coreografia da música e foi comparada à Virgínia Fonseca, que costuma a divulgar bastante o trabalho do marido, Zé Felipe, nas redes sociais.

"Do nada a namorada do Murilo Huff virando uma Virgínia 2.0. Não entendi foi nada", disparou uma internauta. "Novo estilo de libras", brincou outro. "Percebeu que engaja, já era", opinou um. "Eu senti vergonha por ela. Não tem nada a ver a dança com a música", observou uma.

Gabriela Versiani recebeu críticas por aparecer dançando música de Murilo Huff (Foto: Reprodução Instagram)

Outros saíram em defesa de Gabriela. "Tanto Virgínia, quanto ela estão apenas apoiando seus parceiros. O tempo que vocês perdem criticando, vão apoiar o de vocês, porque relacionamento é isso", disparou uma. "Como vocês possuem dificuldade de ver uma mulher bem e apoiando seu parceiro. Fico perplexa", afirmou outra. "Criticam tudo! Deixa o povo ser feliz e vão se cuidar", aconselhou um. "Ninguém pode dançar ao lado do boy que está imitando alguém? Aff, que preguiça", desabafou uma.

Hariany Almeida também sofre ataques

Assim como Gabriela Versiani, Hariany Almeida também foi julgada na internet depois de aparecer no Stories de Virgínia Fonseca. Conhecendo melhor Matheus Vargas, cunhado da empresária, a ex-BBB desabafou:

"Tô aqui, me preparando para cuidar da minha vida e das minhas coisas. Coisa que quem critica deveria fazer. Cuidar da sua própria vida e parar de falar coisa na internet e ficar atacando as pessoas. Eu tento seguir o power [referência ao movimento Girls Power], eu tento defender as mulheres, mas as mulheres são as que mais atacam a gente. Pra que, né? Não vou nem dizer sobre o que eu estou falando para não dar palco. Mas vocês vão entender."