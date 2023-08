Após sofrer grave acusação por aparecer com Virgínia Fonseca, Hariany Almeida se defende

Ex-BBB foi acusada de se aproximar da influenciadora por interesse e rebateu as críticas na rede social

Hariany Almeida fez um desabafo nas redes sociais após ser acusada de se aproximar de Virgínia Fonseca por interesse. Apontada como affair de Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, a ex-BBB apareceu em um dos Stories da influenciadora durante uma partida de beach tennis.

"Só acho que ela sempre quis entrar na família do Leonardo, desde a época que ela foi apresentadora da live do Zé mas não deu certo", opinou uma. "Se ela pudesse namorava a Virgínia, não ele. A ponte de chegar na Virgínia", alfinetou outra. "Esse coitado não sabe onde tá se metendo. Virgínia, essa Hariany é muita aproveitadora", alertou uma terceira.

Ao se deparar com os ataques, Hariany rebateu: "Tô aqui, me preparando para cuidar da minha vida e das minhas coisas. Coisa que quem critica deveria fazer. Cuidar da sua própria vida e parar de falar coisa na internet e ficar atacando as pessoas. Eu tento seguir o power [referência ao movimento Girls Power], eu tento defender as mulheres, mas as mulheres são as que mais atacam a gente. Pra que, né? Não vou nem dizer sobre o que eu estou falando para não dar palco. Mas vocês vão entender".

As especulações de romance entre Hariany Almeida e Matheus Vargas, filho de Leonardo, só aumentam (Foto: Reprodução Instagram)

Os rumores de um suposto romance entre Hariany e Matheus começaram depois que a modelo gravou uma participação especial no clipe da nova música do cantor. Desde então, a empresária e o artista têm sido flagrados juntos.

Hariany Almeida recebe apoio na web

Apesar das críticas, Hariany Almeida também recebeu comentários positivos na web. "Sinceramente não entendo porque falam que a Hari é cilada. Ela teve dois relacionamentos públicos, que eram visivelmente tóxicos e ela que é errada? Não tô entendendo, gente", reagiu uma. "Não sei pra que tanto hater nela, ela é uma linda e fofa", defendeu outra.

"Virgínia e Hariany é muita beleza juntas, viu? As invejosas piram", cutucou uma terceira. "Virgínia que não é boba, nem nada, já soltou o flagra pra ganhar engajamento. Casal lindo", vibrou um. "Gosto muito da Hari, acho uma menina super esforçada, família, ela merece ser feliz!", desejou uma.