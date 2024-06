Gabriela Pugliesi mostra mudanças no corpo após nascimento do filho

Nas redes sociais, Gabriela Pugliesi fez questão de mostrar as alterações no seu corpo poucos meses após o nascimento do segundo filho

Em suas redes sociais, Gabriela Pugliesi sempre faz questão de compartilhar todos os momentos de sua rotina fitness com seus mais de cinco milhões de seguidores. A influenciadora é mãe de Lion, de um ano, e de Massimo, de quatro meses, frutos do seu relacionamento com Túlio Dek.

Focada, a famosa já retomou a rotina de exercícios pouco após o nascimento filho e já retomou o peso anterior à gestação. Porém, Gabi ficou com flacidez na região da barriga, o que é normal acontecer após gestações. Nesta segunda-feira, 24, a loira publicou em seu Instagram um vídeo em que aparece de top.

"Agora me falam: 'Nossa você emagreceu!', e sim! Eu sou super focada e praticamente já voltei ao meu peso normal, mas olhem como a pele muda. Eu não tinha essa flacidez, mas não tem jeito! Eu tive duas gestações meio que seguidas e minha barriga ficou muito grande", disse ela. A famosa também resgatou uma foto da gestação, em que aparece exibindo o barrigão.

Reflexão

Nas redes sociais, Gabriela Pugliesi também aproveitou para fazer uma reflexão sobre maternidade ao posar com o filho caçula no colo. Na legenda, Gabi afirmou que tenta se livrar da culpa por ficar com os filhos, já que reconhece que esses momentos passarão muito rápido e poder curtí-los é um privilégio.

"Sim, eu estou mais em casa do que nunca. Faço minhas coisas desse jeito. Eu sei que isso vai passar tão rápido, então me livro da culpa (tento) de não me sentir tão produtiva. Eu sempre fui viciada em produzir. Não me permitia ficar cinco minutos parada, e hoje tudo que eu queria é congelar esses momentos de 'não fazer nada' com meus filhos, porque sei que isso é um baita privilegio de uma mãe que pode cuidar do seus bebês", reconheceu.