Gabriel Braga Nunes exibe foto inédita com a esposa e as filhas

Gabriel Braga Nunes encanta os fãs ao mostrar foto rara com as duas filhas e a esposa

O ator Gabriel Braga Nunes encantou seus fãs nas redes sociais ao exibir uma foto inédita e rara ao lado de sua família. Discreto com a vida pessoal, ele abriu uma exceção ao ver uma imagem de sua família reunida e compartilhou na web.

Na nova foto, o astro apareceu com a esposa, Isabel Nascimento, e as duas filhas, Maria, de 9 anos, e Valentina, de 3 anos. Nos comentários, a esposa dele escreveu: “Nossa máfia, minha vida!”.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde 2012 e se casaram em 2014. O trabalho mais recente dele na TV foi em Verdades Secretas 2.

Você sabia? Gabriel Braga Nunes tem uma irmã que é a cara dele

Há pouco tempo, o ator Gabriel Braga Nunes deu o que falar nas redes sociais por causa de sua semelhança física com sua irmã, Nina Braga Nunes. Os dois são filhos da atriz Regina Braga e uma foto dos irmãos circulou na web em 2020.

Eles não são gêmeos, mas herdaram os traços muito parecidos em seus rostos. “Sempre fomos muito parecidos mesmo. A gente também acha. Fiz uma peça uma vez, em que virava mulher no meio do espetáculo e usava uma peruca preta lisa. Ali, eu era a minha irmã perfeita. Desde pequenininhos, sempre fomos parecidos”, disse ele em 2020.

A irmã do ator é formada em fisioterapia e trabalha com espetáculos de teatro. Ela é dois anos mais nova do que ele.