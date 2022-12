Gabi Martins recebe parabéns especial de influenciador apontado como possível novo affair

Cantora Gabi Martins retribui homenagem prestada pelo influenciador e gamer Lincoln Lau

Nesta segunda-feira, 12, a cantora Gabi Martins (26) está comemorando a chegada de seus 26 anos de idade. E para celebrar a data tão especial, ela recebeu uma homenagem do gamer Lincoln Lau, apontado como possível novo affair da ex-participante do Big Brother Brasil.

O jogador profissional de Counter Strike usou os stories de seu perfil oficial no Instagram para publicar uma selfie que aparece ao lado da cantora, aproveitando também para se declarar para a loira aniversariante.

“Neni! Hoje é seu aniversário e, nesse novo ciclo que se inicia, desejo que sua estrela continue brilhando! Que não falte coragem para buscar seus sonhos, pois com o seu potencial, eu tenho certeza que você conquistará tudo o que deseja! Que neste aniversário, e a cada dia que vier, você esteja cada vez mais perto dos seus sonhos e continue sendo essa incrível mulher guerreira que eu tanto admiro! Saiba que você é muito especial para mim! Te quero muito bem! Meus parabéns! Felicidades! Te amo!”, escreveu ele.

A cantora ainda repostou a linda homenagem que recebeu e aproveitou para agradecer, completando o story com outra mensagem: “Obrigada, neni! Você sabe o quanto é importante para mim! Obrigada por tanto carinho e cuidado”.

Lincoln Lau deseja aniversário para Gabi Martins - Créditos: Reprodução / Instagram



Gabi Martins levanta o biquíni e deixa marquinha perfeita à mostra

Gabi Martins deu um show de beleza na praia. A loira compartilhou fotos curtindo na areia e chamou a atenção com seu corpaço escultural.

Nos registros publicados pela ex-BBB, ela apareceu puxando seu biquíni rosa estiloso e impressionou ao exibir a marquinha perfeita de bronzeado. "Rio, eu te amo", disse Gabi Martins ao aparecer deslumbrante aproveitando o dia em uma praia carioca com muito estilo. Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram admirados com a beleza da famosa. "Musa do verão", escreveram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.