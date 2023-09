Gabi Martins rebate críticas sobre vestido polêmico usado no casamento da irmã: 'Vou fazer o que quero'

Gabi Martins não ficou calada e respondeu os comentários que recebeu sobre o look que elegeu para festa

Gabi Martins prestigiou o casamento da irmã, a médica Carol Martins, e apostou em um look que entregou muita transparência para o evento, que ocorreu na última sexta-feira (8). A cantora usou um vestido grafite todo bordado com cristais do estilista Israel Valentin e dividiu opiniões dos seguidores por eleger um visual ousado para a cerimônia.

"Para um casamento de dia, achei que ficou um pouco demais", disse uma. "Mulher, tu foi assim para um casamento? Se fosse no meu eu botava pra fora! Noção zero", disparou outra. "Seminua no casamento da irmã", lamentou uma terceira. "Quer aparecer mais que a noiva… triste isso! Lindo vestido, mas para outra ocasião", destacou uma. "Vestido lindo, mas não para a ocasião, vai chamar mais atenção de quem hoje teria que aparecer mais e ser o centro das atenções", acrescentou uma.

Ao se deparar com os comentários negativos, Gabi Martins se manifestou e rebateu os ataques. "Entendo e respeito a opinião de vocês. Mas eu amei o vestido. Me senti bem nele e mandei para minha irmã", esclareceu.

Gabi Martins se pronuncia sobre look polêmico

Ainda nos Stories do Instagram, Gabi Martins justificou a roupa escolhida para a festa. "Falando sobre o que vocês querem: polêmica. O meu vestido do casamento. Eu fui com dois looks. Teve o casamento da igreja e o do civil. O último look, antes de ir para a cerimônia, eu mandei para a minha irmã. Ela aprovou e achou lindo, inclusive", relatou a ex-participante do "Big Brother Brasil".

Gabi também mostrou que não está nem aí com a opinião alheia. "Se a pessoa mais importante que vai casar, que é a minha irmã, curtiu o vestido, sinto muito por quem não gostou. Desculpa! É isso, eu não vou ficar me importando. Pode comentar 'não gostei do vestido', tudo bem, eu respeito. Cada um tem a sua opinião. Mas se minha irmã aprovou e gostou, e eu amei o vestido, me senti bem nele, vou fazer o que quero também", declarou.