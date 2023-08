Gabi Martins muda o visual e deixa os fãs nostálgicos: "De volta"

A cantora e ex-BBB Gabi Martins exibiu as mudanças em seu visual e deixou os fãs super nostálgicos; confira o resultado!

Nesta terça-feira, 29, a cantora Gabi Martins impressionou seus seguidores ao compartilhar o resultado de seu novo visual. Isso porque a ex-participante do Big Brother Brasil 20 decidiu voltar às raízes e ficar bem loira novamente!

Em seu Instagram, a famosa mostrou que deixou o cabelo ainda mais loiro, assim como na época em que participou do reality show da Globo. "De volta a Gabi de 2020. LOIRÍSSIMA!", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Nas fotos, ela surgiu com o loiro mais intenso, principalmente nas raízes. Gabi também fez carão para a câmera e balançou suas madeixas para exibir o novo visual ao público. "Pelas mãos da melhor @renatapachecohair que sempre cuida do meu cabelo desde antes do BBB!", contou ela aos seus seguidores.

A musa recebeu vários elogios nos comentários, principalmente de seus seguidores que ficaram nostálgicos com a mudança. "Amooo você loirona assim", disse fã. "Gataaaa", disparou outro. "Perfeita demais", enalteceu mais um."Já é sua marca registrada esse cabelo", apontou a influenciadora Mayara Maia. "

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gabi Martins se emociona com conquista em sua carreira

No último dia 23, Gabi Martins emocionou seus seguidores ao refletir sobre a sua carreira nas redes sociais. A cantora celebrou a conquista de se apresentar na Festa do Peão de Barretos em uma publicação no Instagram.

Na ocasião, a ex-BBB usou um look todo branco composto por um vestido curtinho brilhante com franjas, uma jaqueta da mesma cor e um chapéu de cowboy. Além das fotos da performance, Gabi ainda compartilhou fotos antigas do seu início de carreira e quando ainda não era cantora.

“Quem vê essa mulher forte no palco não sabe 1% do que essa menina passou. Não sabe o quanto ela lutou pra chegar ali. O quanto ela luta. Eu poderia ter continuado a minha faculdade de Odontologia, poderia ter tido uma vida mais normal, ir nas festas das minhas amigas, às festas em família, ter uma rotina de dormir e acordar em casa, ter me casado e já ter tido uma família, mas me questionaria como seria minha vida se eu tivesse arriscado”, começou ponderando a participante do BBB 20.

“A pergunta é: o que te faz feliz? Qual sacrifício você quer fazer para seguir seu sonho? Te garanto que não é fácil e não será. Mas no meio de tantas provações eu te afirmo que será muito mais forte. Que Deus irá te fazer passar por tantas coisas para você construir sua casa em terreno firme. Com os pés no chão. Confesso que até hoje me pergunto: será que eu dou conta? Mas eu oro muito a Deus e peço a ele forças todos os dias. Obrigada por todo o carinho de vocês”, finalizou Gabi.