Gabi Martins mostra reação do pai ao ganhar carrão de presente: ‘Como sonhei’

A cantora e ex-participante do 'Big Brother Brasil', Gabi Martins preparou uma surpresa emocionante para seu pai, José Martins, nesta terça-feira, 12. A ex-sister comprou um carro de luxo avaliado em meio milhão de reais e se emocionou ao presenciar a reação de seu pai com o presente especial e 'muito sonhado', como contou em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Gabi compartilhou um vídeo da surpresa. A cantora levou seu pai vendado até uma concessionária, quando fez uma declaração emocionante: “Esse presente é mínimo que eu posso te dar, por tudo que você é como pai. Te amo muito, você é um presente de Deus na minha vida e eu queria retribuir um pouquinho”, disse.

Ao retirar a venda, José se deparou com um carrão branco, decorado com um grande laço vermelho, aguardando na porta da loja. Emocionado, ele caiu no choro e abraçou a filha diversas vezes. Gabi também não conseguiu conter as lágrimas e apareceu emocionada com a surpresa durante todo o registro, assim como o restante de sua família.

Na legenda, a cantora se declarou ao pai: “Comprei um carro para o meu pai!!!! Obrigada meu Deus!! Como eu sonhei por esse momento”, disse a loira, que complementou a declaração com uma passagem da bíblia: “Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor,o teu Deus, te dá. Êxodo 20:1”, escreveu Gabi.

Nos comentários da publicação, a atitude da artista recebeu elogios de amigos e familiares: “Que coisa linda, meu amor, feliz demais por você e pela sua família. Que Deus te abençoe e aumente sempre!”, escreveu o influenciador digital Lucas Guimarães. “Muito merecido. Exemplo de pai, marido e profissional”, disse a mãe da cantora, Maíra Martins.

Vale lembrar que Gabi Martins ganhou notoriedade ao compartilhar vídeos cantando em suas redes sociais. Com o tempo, a artista viu que levava jeito para a carreira musical e abandonou a faculdade de odontologia para se dedicar totalmente à arte, com shows e apresentações em eventos. Em 2021, ela ganhou destaque nacional ao participar do reality show da Globo, o BBB.

