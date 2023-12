Pegada boa! Sem pudores, Gabi Martins é flagrada aos beijos com ator

Gabi Martins é flagrada aos beijos com ator na Farofa da Gkay; cantora foi clicada em momento bem quente com astro internacional

Sempre ousada, a ex-BBB Gabi Martins deixou os seguidores impactados na madrugada desta segunda-feira, 4, ao ser flagrada aos beijos na Farofa da Gkay, mais uma edição da festa organizada pela influenciadora.

Solteiríssima e feliz, ela foi flagrada em um momento quente com o astro internacional Marlon Wayans, que ficou conhecido pelo filme As Branquelas. Convidado da comemoração, ele se encantou pela brasileira e foi clicada em clima de intimidade.

Para a ocasião, a artista escolheu um top com muito brilho e deixou o abdômen trincado totalmente à mostra. Os dois também trocaram telefones e foram flagrados mostrando que a "pegada" foi boa.

Recentemente, Gabi Martins compartilhou com os fãs detalhes de uma viagem internacional. A participante do BBB 20 fez um passeio de helicóptero por Nova York, passando pela famosa Estátua da Liberdade. Ela ainda esbanjou estilo e elegância ao vestir um macacão bege que acentuava seu corpo escultural. A peça possuía recortes estratégicos em que exibia o tanquinho musculoso da famosa. A artista ainda calçava botas brancas com salto.

