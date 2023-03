Fora da TV, Manoel Carlos enfrentou tragédias pessoais ao longo de seus 90 anos

Autor de novelas Manoel Carlos enfrentou tragédias pessoais envolvendo filhos e convive com trauma longe da TV

Manoel Carlos (90) é um dos novelistas mais populares do Brasil e conta com diversos sucessos em seu currículo. No entanto, o autor de novelas, que completa 90 anos nesta terça-feira, 14, enfrentou grandes tragédias pessoais nos bastidores da televisão.

Um dos detalhes mais traumáticos que o autor global teve que enfrentar, foi a perda de três filhos: Ricardo, Manoel Carlos Júnior e Pedro Almeida. O primeiro deles, Ricardo, faleceu aos 33 anos, vítima de complicações causadas pelo HIV.

Ricardo era visto como um braço direito de Manoel Carlos, fazendo parte de algumas produções como roteiristas. Em sua homenagem, o autor costuma sempre inserir em seus trabalhos uma frase de Virginia Woolf que o filho adorava: "A partir de uma certa idade, os anos passam voando, mas os dias são intermináveis".

A perda do segundo filho do autor de novelas aconteceu em 2012, em decorrência de um ataque cardíaco fulminante. Manoel Carlos Júnior tinha 59 anos e era assessor de imprensa.

Dois anos após o falecimento de Manoel Carlos Júnior, o autor global perdeu seu filho mais novo, Pedro Almeida. O garoto, que estava com 22 anos, era fruto de seu terceiro casamento, com Beth Almeida. Ele estudava teatro em Nova York, quando teve um mal súbito.

A morte do caçula coincidiu com a estreia da novela Em Família, última novela escrita pelo autor. Na época, Manoel Carlos decidiu curar o luto focando no trabalho para conseguir seguir em frente diante de tamanha dor.

No ano de 2020, Manoel Carlos esteve no programa Conversa Com Bial, o qual comentou sobre a perda dos filhos. Ele disse que ainda tenta superar o trauma e isso tem um pouco a ver com seu distanciamento da televisão.

"Não há o que fazer, não há remédio para o luto. Dizem que o tempo apaga tudo, mas eu não quero esquecer, não quero apagar tudo. Cada morte foi uma apunhalada e não deu para disfarçar. Parei de escrever", disse ele, que completou: "Nesse momento, posso dizer que meus filhos mortos me dão grande orgulho, como deram vivos".

Manoel Carlos ainda é pai da Maria Carolina e da atriz Júlia Almeida, que costuma aparecer em várias novelas para a TV Globo. A última produção que a artista apareceu foi Espelho da Vida, de 2018.