Autor de novelas da Globo, Manoel Carlos reaparece em foto rara

Filha do autor de novelas Manoel Carlos surpreende ao compartilhar foto inédita do pai em momento tranquilo da rotina de aposentado

O autor de Manoel Carlos (89) está longe dos holofotes desde que se aposentou da criação de novas histórias para a TV em 2014. Desde então, ele leva uma vida tranquila no Rio de Janeiro ao lado da família. No último final de semana, a filha dele, Júlia Almeida (39), surpreendeu os fãs ao mostrar uma foto inédita do pai.

Aos 89 anos, Maneco – como é conhecido pelos fãs e amigos – apareceu sentado em um sofá enquanto lia o jornal do dia. Na imagem, a filha dele brincou sobre o que o pai estava lendo. “Nova rotina: ler o horóscopo da semana”, escreveu na foto.

Manoel Carlos se aposentou após o fim da novela Em Família, de 2014. Ele teve vários trabalhos de sucesso na televisão brasileira, incluindo as novelas Água Viva, Sol de Verão, Felicidade, História de Amor, Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida e Viver a Vida.

Veja a foto recente do autor de novelas Manoel Carlos: