Fora da TV, ex-paquita de Xuxa vive fase como mãe e relembra confusão com atriz pornô

Em entrevista à CARAS Brasil, Lana Rhodes, ex-paquita de Xuxa, falou sobre vida profissional fora da TV e compartilhou momentos de mãe

Lana Rhodes (36), ex-paquita de Xuxa (60), tem uma carreira diversa no mundo artístico. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre sua vida profissional fora da TV, compartilhou momentos de fase como mãe e ainda relembrou confusão com atriz pornô.

"É necessário que a gente mude o foco de atenção para pessoas que, muitas vezes, não tiveram espaço. Estou sem uma previsão de trabalho na televisão, mas também não estou questionando esse momento, por conta de achá-lo necessário, admiro isso. Eu, claramente, sou uma figura que já tive muito tempo e espaço", compartilhou a ex-paquita da Xuxa, que também trabalha no teatro e com redes sociais.

A atriz refletiu sobre sua relação com a filha, Manuela, que quer seguir seus passos artísticos. Lana Rhodes contou que é muito próxima da adolescente, que sonha em ser diretora de cinema e fazer um filme sobre a vida da mãe. "Desde quando ela era bem novinha, falo que a amo muito, mas que esperava que uma hora ela ia tomar o rumo da vida dela e o que me sobraria seria quem eu sou, que também é o meu trabalho", refletiu.

"Acho que esse senso de responsabilidade que ela tem com relação a já, por exemplo, escolher seus diretores preferidos, vem do fato de ela saber que sou assim. Meu trabalho é muito sério para mim. Ela assiste minhas coisas, me elogia. Se posto alguma coisa, ela é a primeira a comentar: 'Ficou ótimo, mamãe'. É minha figurinista principal", acrescentou Lana Rhodes .

Leia também: Xuxa abre o jogo sobre reencontro com Marlene em documentário: 'Foi bastante difícil'

Durante a pandemia, a ex-paquita da Xuxa também foi alvo de uma confusão de nomes com uma atriz pornô, chamada Lana Rhoades. "Quando descobri, a gente estava no meio da pandemia e todo o acesso que as pessoas tinham para qualquer artista e trabalho era pela internet, e realmente estava dificultando a minha vida. Falei em um podcast e acabou virando notícia", relembrou.