Fontes próximas a Lexa dizem que casamento com MC Guimê acabou

Cantora Lexa teria viajado para aniversário de Anitta decidida do divórcio de MC Guime

Parece que o casamento de Lexa e MC Guimê realmente chegou ao fim por decisão dela. Fontes próximas dizem que a funkeira não quer mais seguir no relacionamento após o assédio envolvendo Dania Mendez no BBB 23.

Segundo fontes próximas de Lexa disseram ao jornal Extra, a cantora viajou para o aniversário de Anitta na Europa já com os amigos e Guimê avisados do término. "Lexa diz que perdeu a confiança e a vontade de continuar com Guimê. Ela quer ser coerente com seus princípios e está decidida pelo término. Dificilmente voltará atrás", disse um conhecido dela.

Corroborando com a história dessa fonte, Guimê apagou diversas fotos de seu Instagram recentemente e colocou como foto do perfil um emoji de coração remendado.

"Ela acreditava muito na reconciliação com Guimê após o período em que estiveram separados no fim do ano. Depois disso apostou muito nele, no reality, e tinha certeza que iam melhorar muito quando ele saísse. Foi frustração atrás de frustração", disse outra fonte ao Splash, da Uol.

As fontes também dizem que Lexa pode demorar para anunciar o divórcio ao público, podendo até mesmo esperar o BBB terminar, para prejudicar menos a imagem do parceiro.

Dívida

Além do problema matrimonial, Guimê perdeu uma ação contra os donos de um imóvel em 2016 e não pagou os R$ 421 mil mais correções do tempo em que ficou sem pagar.

Assim, a quantia sobra para Lexa, já que desembargadores permitiram que até 30% do rendimento mensal da cantora seja penhorado.