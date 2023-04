Fofos! Enzo Celulari posa com barrigão para frente para imitar Claudia Raia grávida

Filho de Claudia Raia, Enzo Celulari, se fingiu "de grávido" para foto e deixou internet apaixonada

A atriz Claudia Raia presenteou os fãs com uma foto ainda grávida de Luca com o filho Enzo Celulari. O galã jogou a barriga para frente e imitou a mãe.

Rindo, Raia afirmou que achou a foto no rolo da câmera. Enquanto ela usava um top preto com o barrigão a mostra, o filho levantou a camiseta e se inclinou para frente.

Bem-humorado, Celulari também digitou risadas e se declarou: "Te amo". Os fãs se derreteram pela relação dos dois e comentaram na publicação. "Amados. Essa conexão mãe é filho e maravilhosa. Que sejam sempre abençoados", disse uma internauta. "Lindos. Consigo ver o Luca aí. Foi uma gravidez divertida e abençoada", afirmou outra.

Quem também chamou atenção ao surgir em uma foto com a mãe foi Sophia Raia. Isso porque os seguidores acharam a filha, fruto do casamento com Edson Celulari, a cara de Claudia. Ela mora em Nova York.

"Saudade da minha fifi", escreveu a atriz, atualmente casada com Jarbas Homem de Mello. Nos comentários da publicação, os internautas notaram a semelhança."A Sophia tá a cara idêntica da Claudia", apontaram os seguidores. "As duas se parecem muito", observaram outros.

Veja: