Flávia Alessandra choca ao revelar acidente de carro: ‘Tive um apagão’

A atriz Flávia Alessandra pegou os fãs de surpresa ao revelar que sofreu um acidente de carro na época das gravações da novela Salve-se Quem Puder, da Globo, em 2021. A revelação só foi feita durante uma entrevista dela na nova temporada do Otalab, que é o programa do seu marido, Otaviano Costa, nesta terça-feira, 20.

Na entrevista, a estrela revelou que sofreu um apagão enquanto dirigia e bateu o carro perto da entrada dos estúdios da Globo no Rio de Janeiro. Os seguranças foram socorrê-la e o caso não vazou na imprensa na época.

"Por exaustão, tive um apagão e bati o carro. Foi perda total do veículo. Quando acordei, já tinha batido. Acordei com o airbag em mim, umas caixas voando, o Stitch [boneco de pelúcia] da minha filha passando do meu lado. E pensei 'o que está acontecendo?'. Tive a sensação de que era um filme", disse ela. Então, Otaviano completou: "Ela quase morreu. Os seguranças ouviram um estrondo e todo mundo correu [para ajudar]".

Assim, ela contou: "E a coisa não vazou, não tomou uma proporção de tragédia, de sensacionalismo. Entendi que esse apagão tinha sido por conta de uma trombose que eu tive por conta da covid. Foi um ano bem intenso, fiz não sei quantas ressonâncias magnéticas da cabeça e tinha um ponto dos neurônios que continuavam queimando. Chegou uma hora que tinha que decidir se eu ia entrar com uma medicação forte ou se eu ia esperar".

Flávia Alessandra exibe sua beleza em nova foto

A atriz Flávia Alessandra agitou as redes sociais ao mostrar sua beleza deslumbrante em um novo post. Em um dia ensolarado e quente de verão, a musa foi se refrescar na piscina de sua mansão e escolheu um look ousado.

Nas imagens, a morena apareceu com um maiô branco cavadíssimo, que deixou à mostra seu quadril sarado e as curvas impecáveis. O modelito ainda contou um recorte na região do abdômen.

Nos comentários do post, Flávia recebeu vários elogios dos fãs. “Uma das mulheres mais linda e autêntica desse Brasil”, afirmou um seguidor. “Surra de beleza”, declarou mais um. “Poderosa”, escreveu outro.