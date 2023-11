Flávia Alessandra causa com escolha ousada para look: "Flávia do céu"

Com escolha ousada para look, Flávia Alessandra causa com novas fotos em suas redes sociais; confira!

Em clima de verão, a atriz e apresentadora Flávia Alessandra decidiu apostar em um look ousado para novos cliques compartilhados em suas redes sociais. Nesta terça-feira, 21, a esposa de Otaviano Costa posou ao pôr do sol e causou com a escolha de seu modelito para as fotos.

De biquíni fininho, a famosa decidiu trocar a parte de cima do biquíni por um grande chapéu de praia. A loira exibiu seu corpão definido e pernas maravilhosas nas fotos compartilhadas em seu perfil oficial do Instagram. Fazendo carão para a câmera, a artista encantou seus seguidores com os registros.

"Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só…", escreveu Flávia na legenda da publicação. E seus seguidores logo lhe rasgaram elogios nos comentários. "Flávia do céu", disse seu marido Otaviano. "Você é a coisinha mais linda desse mundo", declarou fã. "Belíssima", disparou outro. "Simplesmente maravilhosa", disse mais um.

Confira a publicação:

Flávia Alessandra escandaliza ao ostentar curvas impecáveis

Essas não foram as únicas fotos recentes de Flávia Alessandra que deixaram seus seguidores de queixo caído. No último dia 18, a atriz e apresentadora elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques renovando o bronzeado.

Com corpão escultural, a famosa exibiu suas curvas impecáveis ao surgir de biquíni fininho em seu perfil oficial do Instagram. Na legenda, a mulher do apresentador Otaviano Costa falou sobre o momento de lazer.

"Eu vivo postando meu trabalho por aqui, mas aos fins de semana, também gosto de postar momentos relaxando, curtindo com a família, amigos, aproveitando um sol... Os nossos momentos de relaxamento são muito importantes pro nosso crescimento profissional também, gente! Descansar a mente ajuda ela a produzir mais depois", escreveu a famosa.