Flávia Alessandra escandaliza ao ostentar curvas impecáveis: "Musa"

A atriz e apresentadora Flávia Alessandra ganhou elogios ao exibir o corpão nas redes sociais

Flávia Alessandraelevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 18, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpão escultural, enquanto renovava o bronzeado.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz e apresentadora postou fotos exibindo suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni fininho. Já na legenda, a mulher do apresentador Otaviano Costa falou sobre o momento de lazer.

"Eu vivo postando meu trabalho por aqui, mas aos fins de semana, também gosto de postar momentos relaxando, curtindo com a família, amigos, aproveitando um sol... Os nossos momentos de relaxamento são muito importantes pro nosso crescimento profissional também, gente! Descansar a mente ajuda ela a produzir mais depois", escreveu a famosa.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Espetacular", disse uma seguidora. "Linda de viver", escreveu uma seguidora. "A minha musa de todas as estações do ano", falou outra. "Maravilhosa", afirmou uma fã. "Um verdadeiro furacão", comentou uma admiradora.

Flávia, vale lembrar, não renovou seu contrato com a TV Globo após 34 anos na emissora. Ela assinou com a Prime Vídeo para comandar o reality 'Ilha da Tentação', da Prime Vídeo, ao lado do marido, Otaviano Costa. A atriz

Confira as fotos:

Flávia Alessandra exibe corpo torneado em treino

A atriz Flávia Alessandra impressionou ao compartilhar um vídeo treinando durante a viagem que está fazendo com o marido Otaviano Costa no México. A famosa postou o momento fitness com o amado e roubou a cena ao exibir seu corpo mega sarada enquanto se exercitava no local. "O treino tá em dia, e o seu? Estou na correria de gravações aqui no México. Treinar é o nosso combustível, gente!", comentou sobre não abrir mão de se mexer. Veja a publicação!