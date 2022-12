Flagrado com affair, Marcos Caruso já foi casado com atriz de Pantanal; saiba quem

Marcos Caruso viveu um relacionamento de 20 anos com a atriz Jussara Freire

Marcos Caruso (70) é sempre muito discreto quanto a detalhes de sua vida pessoal, mas pegou muitas pessoas de surpresa ao falar sobre seu relacionamento com o técnico de enfermagem Marcos Paiva. Mas o que poucos sabem, é que o artista é adepto do ‘amor sem rótulos’ e já foi casado com uma grande atriz de novelas , que integrou o elenco da primeira versão de Pantanal, na TV Manchete.

Antes de se relacionar com Marcos Paiva, o ator global manteve um longo casamento com a atriz Jussara Freire, que recentemente esteve na novela Quanto Mais Vida, Melhor, da TV Globo. Os dois ficaram juntos por 20 anos e tiveram dois filhos: Caetano e Mari Caruso. Eles se separaram em 1994.

Uma curiosidade sobre o antigo casal é que eles chegaram a contracenar juntos na primeira versão de Pantanal, em 1990. Na época, Caruso viveu o peão Tião e Jussara deu vida à icônica Filó, em sua versão mais velha. Eles também já trabalharam como par romântico na novela Coração de Estudante, em 2002. A trama pode ser vista atualmente no Canal Viva.

Além de Jussara, o global também já foi casado outras três vezes, mas apenas com mulheres. Um de seus relacionamentos foi com a bailarina Dabi Calichio, com quem ficou por seis anos.

Atriz Jussara Freire no Encontro (Foto: Reprodução/TVGlobo)

POLÊMICA SOBRE SEXUALIDADE

Os comentários sobre a sexualidade de Caruso se iniciaram em 2020 após viralizar um vídeo no qual ele fala sobre se relacionar com homens e mulheres. A informação foi revelada durante uma live com a comediante Suzy Brasil, uma amiga do ator.

"Sempre fui papai e mamãe. Eu brinco que essa coisa mais violenta, de fantasias sexuais, eu estou guardando para a próxima encarnação. Eu sou muito certinho, sabe? E é gostoso ser assim. Eu não tenho problema de não ser assim [fetichista]. Eu me satisfaço assim. Não tem essa coisa de me fantasiar, assistir alguma coisa, ou de imaginar um personagem, eu, o parceiro ou a parceira" , disse ele à época.

O caso acabou ganhando uma grande repercussão, fazendo Caruso se pronunciar publicamente. Ele garantiu que nunca assumiu fazer parte da comunidade bissexual e que não gostaria de ter sua sexualidade sendo alvo de comentários. "Eu não assumi coisa nenhuma e não tenho nada a dizer", disse em entrevista ao jornal Extra.

"Eu fiz a live na maior brincadeira e alegria. Em nenhum momento falei de bissexualidade. Se alguém está interpretando assim, o problema é da pessoa. Nós brincamos sobre várias coisas. Não existe uma pergunta dela a esse respeito e não existe nenhuma resposta minha sobre isso", completou.