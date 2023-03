Flagra! De fio-dental, esposa de Ludmilla mergulha exibindo corpaço

Esposa de Ludmilla mergulha exibindo corpaço e é clicada em fotos indiscretas; veja

Poderosa, a dançarina Brunna Gonçalves foi flagrada nesta quinta-feira, 2, tomando um banho de mar no Rio de Janeiro. Com um biquíni preto finíssimo, ela aproveitou o calorão para se refrescar e deixar suas curvas em evidência.

Ao lado de amigos, a dançarina se jogou e deixou as águas da praia da Barra da Tijuca ensopada. A esposa de Ludmilla não se incomodou com a presença dos fotógrafos e exibiu seu corpão pelas areias do local.

Ela acaba de brilhar no Carnaval, onde desfilou mais uma vez pela Beija-Flor. A escola de Nilópolis, inclusive, teve a cantora como uma das vozes de seu carro de som. A estrela arrasou ao cantar ao lado de Neguinho da Beija-Flor.

Recentemente, a ex-sister disse que está pensando em aumentar a família. Em entrevista ao Gshow, a dançarina comentou que elas querem um filho, mas que os planos ainda não devem se concretizar neste ano.

“Já sabemos quando a gente vai querer ter. A gente já sabe de tudo. Não vai ser neste ano, pois ainda temos muitos projetos profissionais. Ludmilla tem muitas músicas para lançar, eu quero empreender e em breve vou lançar um produto para cabelos com meu nome. Já está batido o martelo, agora é só esperar o momento certo. Está planejado, só que não vai ser por agora”, adiantou Brunna.

Veja:

Brunna Gonçalves entrega detalhes da maratona de Carnaval ao lado de Lud

Brunna Gonçalves vivou uma verdadeira maratona nos dias de Carnaval. Ao lado da esposa, a cantora Ludmilla, a dançarina revela que passa dias sem dormir, contando os minutos para conseguir equilibrar os compromissos e o tempo para se arrumar."Não durmo em nenhum momento", conta, em conversa com a CARAS Brasil.

Apesar do cansaço e correria, ela assegura que faz tudo com muita facilidade, já que adora os dias de folia. "É a época do ano que eu mais amo, então faço com muito gosto. Conto as horas para chegar o Carnaval”