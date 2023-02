Fiuk desabafa e diz que está cansado de ficar solteiro: "Me sentindo um virgem!”

Entre idas e vindas, Fiuk está solteiro após o fim do relacionamento de dez anos com Thaisa Carvalho

Carente? Parece que Fiuk ainda está se adaptando a nova fase de sua vida amorosa! Durante entrevista com a revista Quem, o filho do cantor Fábio Júnior (69), abriu o coração e mostrou que não está acostumado a ficar sozinho, desde que terminou seu relacionamento, de quase dez anos, com a influenciadora digital Thaisa Carvalho (24), em dezembro do ano passado.

“Tem essa parte da redescoberta nesta fase solteira. Estou me sentindo um virgem de 40 anos. Nossa, Senhora. Sou bem intenso em tudo o que faço”, iniciou.

Por ser discreto em relação a sua vida pessoal, o ex-BBB, que tem 32 anos, revelou que ainda enfrenta grandes dificuldades quando o assunto é conhecer pessoas novas: “Estou voltando a ir para as festas. Mas ainda tenho uma dificuldade de ir a festas. Não sei se é porque trabalho com isso desde cedo… Eu gosto de fazer festa, mas ir a eventos é mais cansativo. Conhecer alguém do zero, então…”, admitiu.

“A vida inteira deixei a vida amorosa reservada. Nunca gostei dessa experiência de você ter relacionamento com alguém e outras pessoas ao mesmo tempo. Quando você namora com a mídia, você deve satisfação para muita gente”, completou.

DESABAFO

Recentemente, Thaisa Carvalho expôs os seus sentimentos e falou em suas redes sociais sobre como tem se sentido após o fim de seu relacionamento com o cantor Fiuk.

"Cada pessoa lida de uma forma, mas acho importante falar sobre como eu lidei. Acredito muito em Deus, tenho muita fé. Então, por mais que eu não estivesse entendendo, por mais que estivesse muito triste, que eu estivesse em um dia muito difícil, todas as vezes que orava, eu falava: 'Está difícil, mas eu confio, sei que é você agindo na minha vida e você só quer o melhor para mim'. É sobre literalmente confiar nos planos Dele", afirmou.

"Tem uma frase que eu sempre falo todos os dias que é 'Deus, que nossos planos sejam os mesmos, mas se não forem, que os seus prevaleçam. Às vezes, no momento a gente não entende, mas lá na frente um dia a gente vai entender. Peça respostas e direção, porque Ele responde. E é claro que nossos amigos de verdade e família também ajudam muito a acolher a gente nesse momento", completou.