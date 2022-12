Ex de Fiuk confessa como superou o luto após fim do relacionamento: "Confiar em Deus"

A atriz Thaisa Carvalho respondeu sobre como tem sido seu processo para superar fim de relacionamento com Fiuk

A atriz e influenciadora digital Thaisa Carvalho (24) falou mais uma vez em suas redes sociais sobre como tem se sentido após o fim de seu relacionamento com o cantor Fiuk (32).

Após um internauta perguntar no Instagram como fazer para "lidar com o luto" de um término, ela falou sobre como a religião tem ajudado nesse momento.

"Cada pessoa lida de uma forma, mas acho importante falar sobre como eu lidei. Acredito muito em Deus, tenho muita fé. Então, por mais que eu não estivesse entendendo, por mais que estivesse muito triste, que eu estivesse em um dia muito difícil, todas as vezes que orava, eu falava: 'Está difícil, mas eu confio, sei que é você agindo na minha vida e você só quer o melhor para mim'. É sobre literalmente confiar nos planos Dele", afirmou.

"Tem uma frase que eu sempre falo todos os dias que é 'Deus, que nossos planos sejam os mesmos, mas se não forem, que os seus prevaleçam. Às vezes, no momento a gente não entende, mas lá na frente um dia a gente vai entender. Peça respostas e direção, porque Ele responde. E é claro que nossos amigos de verdade e família também ajudam muito a acolher a gente nesse momento", completou.

Fiuk se manifesta sobre fim do namoro com Thaisa Carvalho: ''Nenhum término é fácil''

Fiuk usou as redes sociais para falar sobre o término com Thaisa Carvalho. Ele escreveu nos stories de seu perfil no Instagram: "Nosso relacionamento acabou tem um tempo, não foi uma decisão tomada agora. Foi de maneira conjunta e já havia acontecido há um tempo. Nós dois entendemos que estamos em momentos diferentes e com objetivos diferentes. Sempre fui muito transparente com a Thaisa e tivemos momentos lindos, como ela mesma pontuou, a nossa história não é de agora".