Fim do mistério! Revelada a identidade da namorada da filha de Xanddy e Carla Perez

Revelada a identidade da namorada da filha de Xanddy e Carla Perez; Camilly Victoria teria gerado crise ao assumir romance

A identidade da suposta namorada de Camilly Victoria, filha de Carla Perez e Xanddy, foi revelada nesta terça-feira, 13. Após os rumores se intensificarem, já se sabe quem é a moça que teria conquistado o coração da herdeira do casal.

Trata-se de Daze, que é bem reservada sobre sua vida pessoal . As informações são do colunista Gabriel Perline, do iG. Segundo ele, as duas trocaram declarações há semanas e já haviam chamado a atenção dos fãs e seguidores.

Em uma das fotos, Daze exibiu sua beleza e ganhou um elogio da amada. "Seu rosto", disse ela. "Seu", completou a nova namorada reagindo ao clique. As duas, porém, ainda não compartilharam nenhuma foto juntinhas. A namorada de Camilly Victoria mora no Texas, em Austin.

Em um dos cliques que as duas publicaram, a filha de Carla Perez se declarou. "Você é tão linda", escreveu ela que teve seu elogio retribuído. "Você é ainda mais linda", disse Daze.

Os boatos explodiram nesta manhã, quando o mesmo colunista revelou que o romance gerou uma crise na família. É que o cantor Xanddy teria ficado revoltado com a notícia. A eterna loira do grupo É o Tchan está tentando colocar panos quentes na polêmica e convencer o marido a aceitar o relacionamento da filha. Até o momento, a jovem não publicou qualquer foto com a namorada nas redes sociais. O casal também não se pronunciou publicamente sobre os boatos que até então estão apenas circulando nos bastidores.

Corpão em forma

O jovem Victor Alexandre, que é o filho caçula de Carla Perez e Xanddy e tem 19 anos, ostentou o seu corpo musculoso nas redes sociais no último final de semana. O rapaz mostrou que está com o físico esculpido ao caprichar nas poses em um vestiário para exibir seus braços musculosos, as costas definidas e o abdômen com gominhos.