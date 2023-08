Fim de noivado polêmico: Sidney Sampaio viveu relação conturbada com famosa

Sidney Sampaio terminou relacionamento de quatro anos com estrela do No Limite 7 e caso rendeu polêmica na mídia

Sidney Sampaio (39) estampou as páginas policiais nesta última sexta-feira, 4, após sofrer uma queda de uma janela de hotel, no Rio de Janeiro. O caso fez reacender outras polêmicas protagonizadas pelo artista, que teve um noivado conturbado com a atriz Carol Nakamura (41).

O casal de artista ficaram juntos por cerca de quatro anos, terminando o relacionamento em setembro de 2014. Na época, faltavam pouco mais de 15 dias para acontecer a cerimônia de trocas de alianças.

O término atraiu a curiosidade dos fãs, que passaram a fazer especulações nas redes sociais. Em entrevista ao programa Roberto Justus+, na Record TV, Sidney desabafou sobre o noivado frustrado. "Tomei a decisão de desistir do casamento dias antes, e os dois acharam que era melhor cada um seguir o seu caminho", disse.

Apesar de não ter nada confirmado, muitas pessoas acreditaram que o motivo principal da separação seria o ciúmes excessivo da ex-bailarina do Faustão. O rumor passou a circular na web após os dois protagonizarem uma grande briga enquanto embarcavam para uma viagem ao Chile.

Afim de finalizar qualquer boato envolvendo o fim da relação, Carol veio a público para falar sobre o fim do noivado. Segundo a participante do No Limite 7, a decisão foi realizada em conjunto. "O que foi mais legal é que foi uma decisão em conjunto, uma decisão bacana em que as duas pessoas estavam conscientes, eu chamo de um ato de coragem", iniciou.

"Desejo bem a ele (Sidney Sampaio) para o resto da minha vida. Como eu sempre digo, e sempre vou dizer, ele é uma pessoa maravilhosa e não tenho uma vírgula para dizer dele. É isso, vida que segue. Não tem muito que falar, é ponto", declarou Carol.

Carol continuou afirmando que lamenta ter deixado o caso ter ido tão longe com as especulações. "As pessoas colocaram muitas reticências nesse assunto e eu me calei para a mídia porque falaram coisas que não eram reais ou que eram aumentadas. A única coisa que tenho a declarar agora é que o trabalho é meu atual namorado", finalizou.