Filipe Ret dá beijão de cinema em namorada durante treino na academia

Rapper Filipe Ret esquenta internet ao dar beijão digno de cinema em namorada, Agatha Sá

A temperatura subiu! Nesta quinta-feira, 13, o cantor de hip hop Filipe Ret e sua namorada, a influenciadora digital Agatha Sá apareceram em um clima quente durante um intervalo de um treino da academia, dando um beijão digno de cinema, deixando os internautas completamente malucos.

Enquanto estava encostava em um aparelho da academia, a influenciadora digital ganhou um baita beijo de língua do rapper, que filmava o casal. Os dois assumiram o relacionamento há pouco tempo, no mês de junho. Os pombinhos são acostumados a treinar junto e exibir os corpos impressionantes.

Há pouco tempo, Agatha precisou rebater alguns comentários transfóbicos que recebeu após o romance vir à tona. Tudo porque, alguns dias antes, uns supostos prints de uma proposta sexual de Filipe para a influencer trans Sophia Barclay surgiram pelas redes sociais.

“Eu sou uma mulher cis e bissexual. Não sou trans e não é uma ofensa quando perguntam se eu sou. Porém, a transfobia que eu li aqui nos comentários foi tamanha, que eu não consigo imaginar como seria se eu realmente fosse e estivesse passando por isso. Tô torcendo muito para que a vida de vocês melhore e que vocês possam oferecer coisas boas aos outros. Afinal, a gente só oferece o que tem!”, disse a namorada de Filipe Ret.

🚨FAMOSOS: Filipe Ret posta vídeo beijando sua nova namorada Ágatha Sá e deixa internautas com tesão. pic.twitter.com/8zjulC7e8k — CHOQUEI (@choquei) July 14, 2023

Quem é Agatha Sá? Influenciadora está namorando Filipe Ret

Mas quem seria a nova namorada de Filipe Ret, Agatha Sá? Influenciadora digital natural de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, Agatha Sá mora atualmente em Manaus, na capital do estado. Com 23 anos, a influenciadora também estudou Educação Física na Universidade Federal do Amazonas e conta com mais de 118 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram, que só cresce desde o anúncio do relacionamento com o cantor de rap.

Antes do relacionamento com Agatha Sá se tornar público, Filipe Ret se envolveu em uma polêmica entre romances. Acusado de oferecer uma proposta para outra influenciadora, o rapper teria feito um convite romântico para Sophia Barclay. A influencer fez questão de expor a proposta nas redes sociais, e ainda declarou a insistência do artista: “Quando me chamou, achei que poderia ser fã do meu trabalho. Ele é um artista que eu gosto, que meu companheiro gosta. Mas não, ele ainda me deixou irritada, porque saiu mandando nudes, mesmo depois de eu ter dito não. Ele ainda insistiu".