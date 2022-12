Filhos de Patricia Abravanel protagonizam momento de fofura ao invadir programa

Filhos de Patricia Abravanel invadem programa de domingo e participam do ‘Jogo das 3 Pistas’

Neste domingo, 18, o “Programa do Silvio Santos” promete entregar fofura até demais para os telespectadores! Contando com a participação especial da família de Patricia Abravanel (45), o programa semanal vai derreter aqueles que decidirem assistir.

O marido de Patricia, Fábio Faria (45) e os três filhos do casal, Pedro, Jane e Senor, irão participar do famoso “Jogo das 3 Pistas”, que será mediada pela mamãe. A disputa tem tudo para ser encantadora e bem inusitada.

Além disso, o programa contará com a presença de Benjamin Back, Celso Portiolli, Luis Ricardo e Ratinho contra Beca Milano, Chris Flores, Eliana e Nadja Haddad, no “Disputa Musical”, que reúne a família SBT.

Esses e outros quadros estrelados fazem parte da abertura da semana de Natal do SBT. O programa especial, que vai ao ar neste domingo, 18, às 20h (horário de Brasília), conta com participações de famosos como Alexandre Porpetone, Mhel Marrer, Renato Albani, Cris Pereira, Rodrigo Capella, entre outros, em diversos quadros especiais, como "Jogo dos Pontinhos", "Nada Além de 1 Minuto", "Câmeras Escondidas", entre outras atrações.

Silvia Abravanel conta como o pai Silvio Santos a trata no trabalho

A apresentadora Silvia Abravanel contou ao podcast da CARAS sobre como é a relação com o pai, Silvio Santos, no trabalho. Segundo ela, houve uma mudança de tratamento ao longo dos anos, benéfica na relação chefe e funcionária.

"Eu criei uma coisa com ele há muitos anos atrás, porque assim, quando eu entrei no SBT ele era o meu pai. Eu entrei com 16 anos, a idade que minha filha tem inclusive", contou sobre o começo da carreira.

Abravanel contou, então, sobre o ponto de mudança: "A gente foi trabalhando, trabalhando, então ele sempre me tratou como filha. E isso ao longo dos anos foi incomodando muito, atrapalhando muito a nossa relação interpessoal".