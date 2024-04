Filhos de Emilio Dantas roubam a cena em flagra com o pai

O ator Emilio Dantas é flagrado com os filhos gêmeos idênticos em dia de passeio na orla do Rio de Janeiro. Veja as fotos

O ator Emilio Dantas aproveitou a manhã desta terça-feira, 2, na companhia dos filhos gêmeos, Roque e Raul, de 2 anos, frutos do casamento com a atriz Fabiula Nascimento. O trio foi flagrado circulando pela orla de uma praia no Rio de Janeiro.

O pai coruja surgiu com os meninos no colo e as crianças roubaram a cena. Os gêmeos apareceram com looks iguais e mostraram que são idênticos.

Vale lembrar que Emilio Dantas está longe das novelas desde que encerrou o trabalho em Vai na Fé, da Globo.

Emilio Dantas recebeu homenagem da esposa

O ator Emilio Dantas, sucesso como o antagonista Theo na novela Vai na Fé, foi um dos convidados do programa Encontro com Patrícia Poeta em agosto de 2023 e se surpreendeu com um depoimento especial.

O artista se emocionou ao receber um vídeo da esposa, a atriz Fabiula Nascimento, e dos filhos gêmeos do casal, Raul e Roque, de um aninho.

"Oi meu amor, bom dia! Passando aqui para te dar parabéns mais uma vez por essa linda jornada em Vai na Fé, Theo realmente é um escrot*, ninguém suporta, pessoa horrorosa, que tenha o fim que ele merece no dia de hoje", começou Fabiula.

"Parabéns por essa construção, parabéns por essa dedicação, mais de um ano de trabalho se dedicando a um cara como ele e sem trazer nada para casa, você tem leveza no seu trabalho, você não se leva a sério e é um operário da sua arte e me ensina muito com isso. Parabéns!", continuou ela.

Na sequência, a atriz apareceu com os herdeiros. "Feliz Dia dos Pais, amor. Obrigada por essa jornada juntos. Obrigada por estar aqui para educar essas duas figuras aqui", declarou. Os garotinhos esbanjaram fofura e roubaram a cena. "Ai, meu Deus do céu, eu não aguento não", se derreteu Dantas.

Vale destacar que Fabiula Nascimento e Emílio Dantas iniciaram o relacionamento em 2017. Os dois trabalharam juntos na novela Segundo Sol, em 2018.