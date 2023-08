Emilio Dantas se emociona com recado de Fabiula Nascimento e dos filhos gêmeos: ''Não aguento''

Em comemoração ao Dia dos Pais e o último capítulo de 'Vai na Fé', ator Emilio Dantas recebe declaração fofíssima da família

Nesta sexta-feira, 11, vai ao ar na TV Globo o último capítulo da novela das sete, Vai na Fé. O ator Emilio Dantas, sucesso como o antagonista Theo na trama, foi um dos convidados do programa Encontro com Patrícia Poeta e se surpreendeu com um depoimento especial.

O artista se emocionou ao receber um vídeo da esposa, a atriz Fabiula Nascimento, e dos filhos gêmeos do casal, Raul e Roque, de um aninho, em comemoração também ao Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo, 13.

"Oi meu amor, bom dia! Passando aqui para te dar parabéns mais uma vez por essa linda jornada em Vai na Fé, Theo realmente é um escrot*, ninguém suporta, pessoa horrorosa, que tenha o fim que ele merece no dia de hoje", começou Fabiula.

"Parabéns por essa construção, parabéns por essa dedicação, mais de um ano de trabalho se dedicando a um cara como ele e sem trazer nada para casa, você tem leveza no seu trabalho, você não se leva a sério e é um operário da sua arte e me ensina muito com isso. Parabéns!", continuou ela.

Na sequência, a atriz apareceu com os herdeiros. "Feliz Dia dos Pais, amor. Obrigada por essa jornada juntos. Obrigada por estar aqui para educar essas duas figuras aqui", declarou. Os garotinhos esbanjaram fofura e roubaram a cena. "Ai, meu Deus do céu, eu não aguento não", se derreteu Dantas.

Vale destacar que Fabiula Nascimento e Emílio Dantas iniciaram o relacionamento em 2017. Os dois trabalharam juntos na novela Segundo Sol, em 2018.

Alerta fofurômetro! Emílio Dantas recebe homenagem da família no #Encontropic.twitter.com/pAKWKPnanK — TV Globo (@tvglobo) August 11, 2023

Emilio Dantas

Recentemente, Emilio Dantas comentou sobre o vilão Theo que vive na novela Vai na Fé durante uma reportagem no Fantástico. O ator deu detalhes sobre a preparação que fez para viver o antagonista na trama de Rosanne Svartman.

O relato de Emilio surgiu em uma reportagem feita por Ana Carolina Raimundi sobre narcisistas, que apesar do roteiro não falar abertamente disso, o ator que vive Theo falou que pensou nisso ao atuar.

“Assisti muitas coisas sobre narcisistas e psicopatas, enfim, sobre todas as vertentes possíveis para se colocar nesse lugar. A questão do carisma, do bom humor, da boa aceitação é sempre muito forte, muito marcante”, comentou Dantas em relação a sua preparação para o papel.