Filhos de Bruno Gagliasso conhecem Viola Davis: "O peso dessa foto"

Titi e Bless, filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, conheceram a atriz Viola Davis na Bahia

O ator Bruno Gagliassoestá curtindo o feriado em Salvador, na Bahia, ao lado dos filhos, Titi, de 10 anos, e Bless, de 8, e aproveitou para mostrar um encontro muito especial. É que as crianças, fruto de seu casamento com a apresentadora Giovanna Ewbank, conheceram a atriz Viola Davis e seu marido, Julius Tennon, que estão passando alguns dias no Brasil.

O encontro especial aconteceu na casa do escritor Pedro Tourinho, grande amigo de Gagliasso e padrinho de Titi. No feed do Instagram, o artista compartilhou uma foto em que os filhos aparecem sorridentes com os artista, e falou sobre o momento. "'Papai você não vai acreditar, a MULHER REI. Tá aqui na casa do Dindão!'", escreveu ele na legenda.

Os internautas ficaram encantados com a foto. "O peso dessa foto", disse uma seguidora. "Titi já zerou a vida... que foto linda, que povo lindo", afirmou outra. "A perfeição dessa foto não dá nem pra explicar!", falou uma fã.

Viola e Julius estão no Brasil para participar do festival Liberatun Brasil. O evento, que acontece pela primeira vez no país, será realizado entre os dias 3 a 5 de novembro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Bruno Gagliasso encanta ao combinar look com o filho caçula

Recentemente, Bruno Gagliasso encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos ao lado do filho caçula, Zyan, de 3 anos, fruto de seu casamento com Giovanna Ewbank. Nas fotos postadas no feed do Instagram, o ator e o herdeiro aparecem combinando o look: um suéter azul com um urso estampado.

"Eu e meu parceirinho de Sampa", escreveu o artista na legenda da publicação. Giovanna se derreteu nos comentários, mas fez questão de "alfinetar" o marido. "Meus amores!!! O dia que você começar a me fotografar com as crianças como eu te fotografo, eu nem sei como, mas vou te amar mais! Acredita?", avisou a artista. Veja as fotos!