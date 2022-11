Filho do cantor Waguinho é assassinado no Rio de Janeiro

Aos 22 anos, filho do cantor e pastor Waguinho faleceu na última terça-feira, 8

Um dos filhos do cantor e pastor Waguinho faleceu na última terça-feira, 8. De acordo com o site Splash, do UOL, o jovem Lucas Felipe foi assassinado com um tiro aos 22 anos de idade.

O irmão dele, Waguinho Junior, escreveu um recado de despedida nas redes sociais. “É cabeça, sua partida precoce partiu o coração da nossa família. Você foi um irmão espetacular. Só quem teve o prazer de conviver contigo, sabe do tão puro que você era. Tá doendo muito, mas vamos prosseguir, crendo que Deus está no controle! Teu gordinho vai te amar pra sempre”, declarou.

Vale lembrar que Waguinho teve seis filhos: Joyce, Stephanie, Junior, Gabriel, Cainã e Lucas, que faleceu.

