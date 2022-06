Filho do ator Jack Wagner, da série Quando Chama o Coração, é encontrado morto em Los Angeles

Filho de Jack Wagner, ator das séries Melrose Place e Quando Chama o Coração, faleceu aos 27 anos de idade. O caso está sendo investigado

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 20h05

A família do ator Jack Wagner está de luto! O filho dele, Harrison Wagner, foi encontrado morto em um estacionamento de Hollywood, na última segunda-feira, 6.

O rapaz tinha 27 anos e era fruto do relacionamento do ator Jack Wagner com Kristina Wagner. Os pais dele estão separados desde 2006.

Jack Wagner é conhecido por ter atuado em séries como General Hospital, Melrose Place e Quando Chama o Coração.

De acordo com o site Daily Mail, a causa da morte de Harrison ainda está em investigação pela polícia local. O rapaz trabalhava como músico e DJ. No passado, ele teve problemas com drogas e também já foi dado como desaparecido por uma semana em 2016.