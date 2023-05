Filho de Rita Lee agradece carinho após morte da mãe e se declara: ''Estrela divina, iluminada e abençoada''

Músico João Lee, filho de Rita Lee com Roberto de Carvalho, publica novo texto na web e diz que quer saber sobre conexão dos fãs com a cantora

O filho caçula de Rita Lee (1947 - 2023), João Lee (44) usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 10, para fazer uma nova publicação após a morte da mãe aos 75 anos na noite de segunda-feira, 08.

O músico compartilhou um registro da rainha do rock brasileiro em seu perfil no Instagram e revelou que gostaria de saber como os seguidores se conectaram com a artista, que enfrentou longa batalha contra um câncer no pulmão. Ele ainda aproveitou para agradecer pelas mensagens de carinho e apoio que tem recebido após a partida da cantora.

"Adoraria saber como cada um de vocês se conectou com minha mãe, essa estrela divina, iluminada e abençoada. Se foi por algum show, alguma letra, alguma música, alguma atitude, alguma questão pessoal, livro, tweet, quando, como, com quem estava, enfim, o que quiserem contar. Prometo ler tudo que for escrito aqui. Tenho certeza que de onde ela estiver, também vai ler", disse João Lee.

Em seguida, o DJ escreveu: "Obrigado pela enxurrada de mensagens de carinho e apoio. Vocês todos moram no meu coração".

Na terça-feira, 09, após o anúncio da morte de Rita, João fez uma linda despedida na web. "Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo. Sempre conversamos sobre o quão terrivelmente importante é escolher bem seus heróis. São eles que moldam as nossas vidas, o nosso comportamento e quem somos. Precisamos pensar e escolher com muito cuidado. Se você quiser ter uma noção de quem uma pessoa é, ou vai ser, pergunte a ela quem são seus heróis. Grandes chances de que, em algum momento de sua vida, essa pessoa vai se parecer com seu/sua herói/heroína. É inevitável. E você é, e sempre foi, a minha heroína. Sim, você é genial, talentosa, divertida, inteligente, linda, bem sucedida, realizou e fez muuuuuuuitas coisas durante sua vida", disse ele no início do texto.

Além de João, Rita também é mãe de Beto (46) e do caçula, Antônio (42), ambos frutos da história de amor e música com Roberto de Carvalho (70).

Confira o novo post de João Lee, filho de Rita Lee:

'Viver é perigoso': Relembre tuítes icônicos de Rita Lee

"Eu não sou louca. Estou emocionalmente desequilibrada. Viver é perigoso". Essa é um dos diversos tuítes icônicos deixados pela Rainha do Rock, a cantora Rita Lee. A artista, sempre subversiva e pioneira, foi relembrada com frases marcantes e memes que surgiram a partir de sua rede social.

Publicações da cantora feitas no Twitter em meados da década de 2010 se tornaram memes e um verdadeiro acervo para os fãs de Rita Lee. Sincera, espontânea e direta, a artista foi relembrada por diversos internautas com algumas de suas frases memoráveis que repercutem até hoje.

"Peguem seus otimismos e sumam de perto de mim. Hoje eu tô em crise", disse Rita Lee em um. "Você nem imagina a imensidão do quanto estou pouco me f*dendo para o que dizem. A vida é curta, e eu grossa", escreveu a Rainha do Rock em outro. "Nossa amizade nunca mais foi a mesma depois que você tentou me matar", escreveu ela, enigmática, em outro.