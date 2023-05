Morte de Rita Lee ganha destaque na imprensa internacional

Eterna Rainha do Rock, Rita Lee morreu nesta segunda-feira, 08, aos 75 anos

A morte da cantora Rita Lee, que morreu aos 75 anos em São Paulo na noite de segunda-feira, 08, repercutiu na imprensa internacional nesta terça-feira, 09.

Sites especializados em música e cultura pop, como a revista Variety, citaram a eterna Rainha do Rock. "Em sua música, Lee fala sobre diversos temas políticos, que ajudaram a introduzir ao público brasileiro ideias feministas, como sexualidade da mulher e prazer. Ela também era uma ativista pelo direito dos animais", escreveu a Variety sobre Rita.

Rita Lee, Os Mutantes Co-Founder and Brazillian Rock Singer, Dies at 75 https://t.co/yP8U2AlCbO — Variety (@Variety) May 9, 2023

O jornal The Washignton Post também exaltou a trajetória de Rita Lee em vida; "Com uma carreira de seis décadas, a paulistana deixou uma marca duradoura com sua irreverência, criatividade e composições", diz a publicação.

Para a Associated Press, Rita ganhou fãs no Brasil e no mundo por meio de “seu estilo colorido e sincero”, e sucessos como 'Ovelha Negra', 'Mania de Você' e 'Now Only Missing You'. Os jornais Grupo Multimedio, do Uruguai e o El País, da Espanha, descreveram a cantora como a 'Rainha do Rock'.

Rita Lee Jones, Brazil's million-selling "Queen of Rock" who gained an international following through her colorful and candid style and such hits as "Ovelha Negra," "Mania de Voce" and "Now Only Missing You," has died at 75. https://t.co/Ryx8PseS5d — The Associated Press (@AP) May 9, 2023

Relembre a última aparição de Rita Lee nas redes sociais

A cantora Rita Lee fez a sua última aparição na internet antes de sua morte há cerca de um mês. O momento aconteceu quando ela apareceu ao lado do marido, Roberto de Carvalho, enquanto assistir à homenagem do programa Altas Horas, da Globo, que relembrou a carreira dela. Em sua casa, ela apareceu agasalhada e de óculos no sofá enquanto estava na frente da TV.

Ao compartilhar a imagem, o marido dela disse: “Adoramos! Obrigado a todos”. E o apresentador Serginho Groisman agradeceu pela atenção dela. “Rita e Roberto. Todo o amor do mundo para vocês”, disse ele.