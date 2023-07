Filho de Marília Mendonça se lembra da mãe? Saiba o que aconteceu com Léo

Imagens de Léo, filho de Marília Mendonça, confuso com sósia da sertaneja gerou debate em fãs dar artista nas redes sociais

A cantora Marília Mendonça (1998 - 2021) continua em alta na mídia, mesmo quase dois anos depois de sua morte. Neste último final de semana, a artista voltou a ser destaque após viralizar um vídeo de seu filho, o pequeno Léo Mendonça (04).

Nas imagens, Leo aparece ao lado dos familiares em uma festinha que celebrava a data de aniversário de sua mãe. Enquanto se divertia com sua avó, Dona Ruth, ele acabou se encontrando com uma sósia de Marília Mendonça.

O momento foi gravado e a reação do garoto acabou repercutindo nas redes sociais, por demonstrar uma certa incompreensão do que estava acontecendo. A situação dividiu opiniões entre os admiradores da rainha da sofrência.

MAS, AFINAL, LEO SE LEMBRA DE MARÍLIA MENDONÇA?

Na época que Marília morreu, no final de 2021, Leo estava com apenas dois anos de idade. Por conta disso, o garotinho tem poucas lembranças de sua mãe e acabou se acostumando em chamar a própria avó de "mãe".

Em participação no podcast Prosa do Sertanejeiro, Dona Ruth falou sobre o assunto e confirmou que o menino sabe que tem uma mãe, mas ainda não consegue entender o motivo de sua ausência.

"Ele sabe que tem uma mamãe. Ele não fala muito disso, porque está bagunçado na cabecinha dele, mas ele sabe que tem uma mamãe", contou Ruth, que tem a guarda compartilhada de Leo com o pai do garoto, o cantor Murílo Huff. "Ele não entende o que é morte", completou.

Dona Ruth continuou comentando que volta e meia acaba pegando reações de Leo que demonstram que ele realmente sente falta da mãe. "Ele dorme comigo e fala: 'Vovó, fica com o Leo'. Eu falo: Por quê? Você tá com medo?'. Ele fica triste, mas não sabe se expressar", revelou.

Ainda no ano passado, Ruth comentou que faz questão de corrigir o neto quando ele decide chamar ela de mãe. "Ele já tentou me chamar de mãe. Aí eu brinco: 'Tá ficando doido? Eu sou vovó'. Ele morre de rir. Esse papel de mamãe que ele vê nos desenhos dele, tudo quem faz é minha vó", explicou ela no programa É de Casa.