Filho de Leonardo, Matheus Vargas curte viagem romântica com Hariany Almeida

Ex-BBB Hariany Almeida abre álbum de fotos românticas com o namorado, Matheus Vargas, em data especial

A ex-BBB Hariany Almeida esbanjou romantismo ao revelar uma viagem que acaba de fazer na companhia do seu namorado, o cantor Matheus Vargas. Os dois foram para uma casa de campo para celebrarem mais um mês de namoro.

Nas redes sociais, ela abriu um álbum de fotos com os momentos do casal trocando carinhos e beijos enquanto aproveitavam a linda vista da casa em Pirinópolis, Goiás. “Nosso dia 10 do jeitinho que a gente queria”, disse ela na legenda. Por sua vez, ele comentou: “Te amo minha linda, feliz nosso dia”.

Nos comentários, os fãs demonstraram que torcem pelo casal. “Ah que lindos! Curtam bastante”, afirmou um seguidor. “Deus abençoe a relação de vocês, seus lindos”, declarou outro. “Aproveitem esse momento de vocês”, escreveu mais um.

Como Hariany e Matheus se conheceram?

A ex-BBB Hariany Almeida e o cantor Matheus Vargasestão apaixonadíssimos! Nos últimos dias, eles contaram como se interessaram um pelo outro e como o romance começou. Em conversa no Gshow, eles revelaram que se conheceram nos bastidores de um clipe e estão juntos há 3 meses.

"Eu convidei a Hari para fazer um clipezinho da minha música, que eu lancei com o Zé, e ela foi. Ela chegou desse jeito dela, maravilhosa, e eu não dei conta de focar muito no trabalho, mas depois deu certo, pedi direct, WhatsApp, demorou um pouco mais foi”, contou ele.

Então, ela entregou que o rapaz gostou do jeitinho atrapalhado dela. "Sabe o que fez ele gostar de mim? Quando eu fui fazer o trabalho com ele, na primeira cena que teve, eu levei um trupicão, quase caí no chão, passei a maior vergonha. Eu quase quebrei o pé”, disse ela entre risos.

E ele concordou: "Foi ali que eu apaixonei. Eu sou meio desastrado como a Hari, esquecidinha das coisas, eu também sou. Junta eu e ela e dá cinco neurônios, a gente é lento. Ela é uma pessoa linda, maravilhosa, trabalhadora”.

Então, Hari contou que a relação evoluiu para um relacionamento sério de forma tranquila. "A gente não sabia se ia namorar, mas a gente viu que já estava fazendo muitos planos juntos”, contou.