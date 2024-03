Filho de Hebe Camargo abre o jogo sobre herança: ‘Não fiquei rico’

Filho da apresentadora Hebe Camargo, Marcello Camargo explicou o que recebeu de herança da mãe e o desejo de vender da mansão dela

Filho da apresentadora Hebe Camargo, Marcello Camargo comentou sobre a herança deixada pela mãe. Em entrevista no Link Podcast, ele negou que tenha ficado rico com o que a mãe deixou, mas garantiu que tem uma vida confortável.

Ele contou que dividiu a herança com Claudio Pessutti, que era o sobrinho de Hebe e morreu há poucos anos. Agora, ele e a viúva de Claudio esperam a venda da mansão que era da apresentadora na zona sul de São Paulo.

"Não fiquei rico nem pobre (risos). Eu dividi o que a minha mãe deixou com o Claudio, que faleceu há três anos. Ela deixou a casa no Cidade Jardim e as joias, e eu dividi tudo com ele. Nós fomos vendendo as joias e ficou a casa", afirmou ele.

E completou: "Fiz um acordo com o Claudio. Doei a casa para ele, ele me pagava um aluguel para morar lá e quando vendesse, eu teria uma porcentagem da casa. Isso gerou muito polêmica. Dizem: 'a casa vai a leilão', 'a casa está abandonada'... E, na verdade, não é essa a casa. É a casa do lado, do Lélio. Nós saímos de lá nos anos 2000 quando o ele faleceu, e nunca mais voltamos. Ela comprou a casa e ia unindo a dela, e ficou uma coisa muito grande. Foram cinco, seis imóveis que foram se unindo ali'.

Por fim, ele contou o preço que pedem na mansão e falou sobre os carros de luxo de Hebe. "O Claudio morou lá por nove anos com Helena, se endividou bastante para manter aquilo em ordem, e com partida dele, Helena não ia ficar lá e resolveu vender a casa. Ela quem está negociando. Gira em torno de R$ 35 milhões. Ela até chegou a pedir um valor maior, mas não conseguiu vender. Os carros venderam. Eu fiquei com um do acervo. A branca que estava na exposição do Morumbi Shopping. Que era o xodó dela", contou.

Apresentadora da Band comprou um dos carros de Hebe

O filho da apresentadora Hebe Camargo, Marcello Camargo, decidiu vender os carros da mãe e uma famosa foi a compradora de um dos veículos de carro. Quando morreu, Hebe deixou cinco carros, que eram avaliados em R$ 1 milhão. Agora, um dos carros é da apresentadora Gardênia Cavalcanti, que comanda o programa Vem Com a Gente, na Band.

Ela recebeu o carro de luxo na noite de quinta-feira, 15, diretamente das mãos de Marcello Camargo. Ela comprou a Mercedes-Benz S65 AMG, na cor branca, que veio da Alemanha diretamente para o acervo de Hebe em 2007. A entrega do carro aconteceu na antiga mansão da comunicadora no Morumbi, em São Paulo.

Há pouco tempo, Marcello falou sobre a paixão que sua mãe tinha pela Mercedes-Benz. “O sonho da minha era ter uma Mercedes, e não foi de um dia para o outro que ela conseguiu ter um. Demorou um pouco. A primeira que ela comprou tinha bancos vermelhos. Eu adorei, mas ela não gostou e mandou trocar para a cor preta”, relembrou ele.

