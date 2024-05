Filho de Gugu Liberato comemora formatura nos EUA ao lado da mãe e das irmãs

João Augusto, filho do apresentador Gugu Liberato, celebrou a formatura em Administração de Empresa e Comunicação nos Estados Unidos

João Augusto Liberato, de 22 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para comemorar uma conquista importante. O filho do apresentador Gugu Liberato (1959 - 2019) e Rose Mirim se formou em Administração de Empresa e Comunicação na Rollins College, que fica na Flórida, nos Estados Unidos.

Em seu perfil oficial no Instagram, o jovem exibiu o seu diploma e também mostrou detalhes da colação de grau. Além disso, ele também posou sorridente ao lado da mãe e das irmãs gêmeas, Marina e Sofia, de 19 anos.

"Graduação 2024 na Rollins College! Formado em Administração de Empresa e Comunicação. Na última foto me graduei da High School (ensino médio) 4 anos atrás, e parece que foi ontem! O tempo passa rápido", escreveu João na legenda da publicação.

Rose Mirim também celebrou a conquista do filho. "É com imensa alegria nos nossos corações que celebramos a graduação do João hoje pela manhã! Eu tenho muito que agradecer a Deus por mais essa conquista! O João está muito feliz! Agora uma porta se abre para que ele possa caminhar tranquilamente, seguindo sempre adiante com Deus no coração. Papai não estava presente fisicamente, mas espiritualmente muito feliz com essa conquista! Parabéns filho! Você é incrível", disse ela sobre o primogênito.

Confira a publicação:

Saiba o valor da faculdade do filho de Gugu Liberato nos EUA

De acordo com informações do portal Notícias da TV, a Rollins College oferece mais de 60 cursos para alunos nativos e estrangeiros, com custos anuais variando de US$ 26 mil a US$ 110 mil (R$ 132 mil a R$ 561 mil, conforme a cotação atual do dólar).

De acordo com informações do portal Notícias da TV, a Rollins College oferece mais de 60 cursos para alunos nativos e estrangeiros, com custos anuais variando de US$ 26 mil a US$ 110 mil (R$ 132 mil a R$ 561 mil, conforme a cotação atual do dólar). Saiba mais!