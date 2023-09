Filho de Fabiana Karla reflete sobre privilégio ao tentar carreira de ator: "Estou estudando"

Em entrevista à CARAS Brasil, Samuel Simões revelou que precisou provar para a mãe seu compromisso com a arte

Samuel Simões (23), filho de Fabiana Karla (47), tem se encontrado em um universo diferente do que ele imaginava. Recém-formado em nutrição, o jovem tem investido na carreira de ator e seguido os passos da mãe. Em entrevista à CARAS Brasil, o pernambucano abriu o coração e refletiu sobre o privilégio de ter crescido no meio artístico.

"Terminei a faculdade ano passado, mas desde o finalzinho do curso eu fui me encontrando nesse meio. Mas desde pequeno, por eu ter crescido nos bastidores, na coxia do teatro, sempre acompanhava as filmagens e via todo trâmite", disse ele, que quer focar em trabalhos de audiovisual: "Estou estudando bastante".

Com pequenas participações em programas da TV Globo como o Zorra Total e Dercy de Verdade, ele conta que tem feito cursos livres na famosa Casa de Artes de Laranjeiras e adianta que já tem projetos vindo por aí: "Estão surgindo trabalhos, mas por enquanto eu não tenho permissão para falar".

Apesar de ser filho de uma popular comediante, Samuel afirma que tem os pés no chão e não quer ser tratado com privilégios. "Eu não tô parado esperando as coisas caindo do céu, porque nada funciona assim, nada se conquista como a metade do esforço. Você tem que ter o seu mérito", dispara.

"Mas também não posso ignorar o que papai do céu proporcionou, né? Tem que agarrar a oportunidade, ser grato é reconhecer o lugar que está, mas sempre se esforçando", disse ele, que precisou mostrar para a mãe o quanto estava levando a sério a nova profissão: "Foi lindo ver o reconhecimento dela com o tempo, hoje em dia ela está 100% me apoiando".

SUCESSO E ASSÉDIO DOS SEGUIDORES

Dono de um corpão sarado, recentemente Samuel Simões chamou atenção do público nas redes sociais ao fazer uma rápida participação no programa Encontro, da TV Globo. Na ocasião, ele viu seu número de seguidores passar de 10 mil para mais de 40 mil seguidores.

Alvo de comentários ousados dos internautas, ele conta que não se importa com o assédio. "Acho engraçado, porque no fundo aquela pessoa ali está te enaltecendo, por mais que alguns comentários sejam desnecessários", disse.

"São coisas que a gente não tem controle, né? Como eu tô decidindo ser uma pessoa pública, óbvio que vou estar aberto ao comentário. Mas não é todo mundo que tem aquele senso. Por mais que seja uma rede social, existem filtros. Então eu decidi literalmente não me envolver energeticamente com isso", completou.

Em meio ao sucesso na internet, Samuel, que namora com a maquiadora Gabrielle de Paula, conta que a amada ainda está tentando se acostumar com a nova realidade, algo que ele já enfrenta desde criança: "Ela não tem esses mesmos escudos que eu". Segundo o bonitão, ele tem se protegido bastante de pessoas interesseiras: "Tem gente que às vezes conversa com você só por você ser filho de quem é, então eu já carrego essa bagagem desde pequeno, é algo automático", desabafa.

