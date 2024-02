Filho de Bob Marley, Ziggy reflete sobre memórias com o pai e criação dos filhos: 'Parte de mim'

Ziggy Marley conta à CARAS Brasil sobre conexão com o pai, Bob Marley, que terá novo filme sobre sua história

Ziggy Marley, filho de Bob Marley, acompanhou de perto a criação do novo filme sobre a história do seu pai. Durante coletiva de imprensa de Bob Marley: One Love, o músico e produtor do longa contou à CARAS Brasil sobre conexão e memórias com o astro e refletiu sobre a criação de seus próprios filhos: "Parte de mim".

"Não acho que tenho nenhuma memória principal com o meu pai. Todas as memórias são como uma para mim. Ainda vivo com ele, meu pai é uma parte de mim. É meu DNA, estamos conectados de um jeito inseparável. Não tem como separar eu do meu pai, somos parte de uma coisa só, tanto espiritual quando fisicamente", compartilhou o filho de Bob Marley .

Assim como seguiu a mesma carreira do pai na música, Ziggy Marley também herdou a paixão pela família. Pai de sete filhos, Daniel, Justice, Zuri, Judah, Gideon, Abraham e Isaiah, o cantor explicou como é a relação dos herdeiros com a história e as raízes de Bob Marley.

"Nós ensinamos por ações. Meus filhos conhecem meu pai por mim. Conto algumas pequenas anedotas ou histórias, mas o que eles mais sabem sobre o meu pai, eles vêem através de mim, como eu sou. Se torna uma coisa só, são raízes, é um alicerce. É algo que vivemos todos os dias, não uma coisa que temos que voltar ao passado. Nós temos isso no presente", declarou o músico em resposta à CARAS Brasil.

Além de Ziggy Marley , Kingsley Ben-Adir, intérprete de Bob Marley no filme, e Reinaldo Marcus Green, diretor da trama, também participaram da coletiva de imprensa e falaram sobre a produção do longa. "Eu tive que entender quem o Bob Marley era com a família, fora da figura pública ou da ideia que as pessoas tinham dele. Para isso, foi necessária uma conversa com o Ziggy, com os parentes e com os amigos dele. [...] Nunca conseguiria descobrir quem ele era em um nível pessoal sem o apoio da família", comentou o ator protagonista.

"Escolhemos mostrar uma 'janela' da vida do Bob Marley que nos permitisse destacar sua humanidade. É um grande desafio, especialmente quando se trata de um ícone como ele. Era nossa responsabilidade fazer isso da forma mais autêntica possível, mostrando o homem que está por trás das roupas. Conseguimos isso graças ao Kingsley Ben-Adir e ao Ziggy Marley", acrescentou o diretor. Bob Marley: One Love estreia nos cinemas brasileiros na próxima segunda-feira, 12.

