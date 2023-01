Filho de Antonio Fagundes assume romance com colega de elenco

Ator Bruno Fagundes, filho de Antonio Fagundes, está namorando colega de elenco da novela das sete de Globo, 'Cara e Coragem'

O filho de Antonio Fagundes (73), o também ator Bruno Fagundes (33) assumiu namoro com um colega de elenco da novela das sete da TV Globo, Cara e Coragem.

O artista, que vive Renan no folhetim, está vivendo um affair com Igor Fernandez, que também atua na trama global. Os dois se conheceram em gravações e estariam juntos desde o início de 2022, segundo informações do colunista Gabriel Perline do iG.

Na segunda-feira, 02, os dois alimentaram os boatos de relacionamento ao postarem uma foto juntos. Na imagem publicada nos stories do Instagram de Igor, Bruno dá um beijo na bochecha do também ator.

Apesar dos boatos, nenhum dos dois se pronunciou a respeito do romance. Discreto em relação à vida pessoal, Bruno nunca falou abertamente sobre seus relacionamentos.

Confira a foto de Bruno Fagundes com Igor Fernandez:

Bruno Fagundes: ''Eu sempre militei a favor da liberdade''

No repertório artístico de Bruno Fagundes não há espaço para a palavra limite. Apaixonado pela arte em todas as formas de expressão, o ator — filho de Antonio Fagundes e Mara Carvalho (60) — já soma mais de 15 anos de carreira e procura fazer do ofício uma ferramenta de função social. “É indissociável uma coisa da outra. Meu trabalho carrega uma função social, que é se comunicar. Deve se valer disso para tocar em assuntos que se tem dificuldade em abordar. Essa é uma das razões pelas quais escolhi a arte”, explica ele, durante ensaio exclusivo para CARAS, no Rio.

Além do trabalho, o paulistano usa a moda e a maquiagem para romper com estereótipos. E não se cala diante das críticas. “O conservadorismo está voltando de forma muito agressiva. Sempre militei a favor da liberdade individual e da liberdade de expressão, da autodescoberta, da forma como você se expõe... a moda é uma maneira de desenvolver a identidade. Tem opinião que ignoro, por que isso é muito pequeno, mas é importante rebater, para quebrar a estrutura baseada no machismo e enraizada no preconceito, na homofobia, no escárnio. Isso é colonial, antigo, é retrógrado. As palavras autoritário e conservadorismo atrasam a discussão real e se transformam em opinião. Às vezes, é importante rebater e esbravejar a verdade”, dispara.

