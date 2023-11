Filho de Anahí surge no palco com camiseta do Brasil e fãs se encantam

Manuel, filho de Anahí de 6 anos, cantou junto com a mãe durante show em São Paulo

A chegada do grupo mexicano RBD no Brasil tem sido repleto de momentos especiais e nesta segunda-feira, 12, não foi diferente. O segundo show da banda no estádio do Morumbi, contou com uma participação pra lá de fofa especial.

O filho mais velho de Anahí, o pequeno Manuel, de 6 anos, surgiu no palco vestindo uma camisa da seleção brasileira e ainda pegou o microfone para arriscar alguns sons do famoso grito "Yo Digo R, Tu Dices BD", levando o público à loucura.

O vídeo foi publicado pela cantora e já possui quase 5 milhões de views. Nos comentários da publicação, fãs brasileiros se encantaram com o momento e dispararam diversos elogios e pediram por mais shows do grupo.

"O Rio de Janeiro com ciúmes agora", brincou um fã carioca, "Vivi pra ver o Manu usando uma camisa do Brasil e cantando com a mamãe", escreveu um, "Eu amo que a anahi teve a vida exatamente como a mia teria", escreveu uma fã comparando a atriz com a sua famosa personagem, "Manu já pode ficar no lugar do Poncho", comentou uma brincando com a ausencia de Alfonso Herrera.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anahi (@anahi)

Após 15 anos, Anahí, Dulce María, Maite, Christian e Christopher - Alfonso Herrera não está participando da turnê - voltaram ao palco para a turnê de reencontro "Soy Rebelde Tour". Os shows do grupo mexicano já passaram pelo no Rio de Janeiro. Em São Paulo, eles se apresentaram no Estádio do Morumbi, nos dias 12 e 13 de novembro, e no Allianz Parque em 16, 17, 18 e 19 de novembro.

Anahí afirma que irá atender pedido dos fãs nos próximos shows do RBD

Com mais de 20 músicas em sua setlist, o grupo está pronto para adicionar mais um hit para suas próximas apresentações. Isso porque nas redes sociais, eles expressaram o seu desejo por ouvir a música Santa No Soy. E durante seu primeiro show da turnê em São Paulo, a cantora Anahí animou seus fãs com uma novidade.

Em uma pausa entre músicas, ela anunciou que o grupo irá adicionar a canção à setlist nos próximos shows. "Prometemos a vocês que vamos ensaiar Santa No Soy", disse ela, que deve cantar o hit com seus colegas nos próximos shows da turnê em São Paulo.