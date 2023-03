Filho de Simone Mendes surge cantando com a mãe e impressiona: "Canta igualzinho!"

Henry, filho primogênito de Simone, surge cantando com a mãe e impressiona na rede social; veja o vídeo

Na última terça-feira, 28, o filho primogênito da cantora Simone Mendes (38) com o empresário Kaká Diniz (37), Henry, de 08 anos, soltou a voz ao lado da irmã, a pequena Zaya, de 02 anos, e da mãe, e de imediato impressionou por seu talento nato.

Através de um vídeo publicado na rede social da artista sertaneja, o garoto aparece cantando o hit de sucesso da matriarca: Erro Gostoso. No registro, mãe e filho se divertem ao soltarem a voz.

"ERRO GOSTOSO ao som da família mais maluquinha do Brasil! Como eu amo estar com eles…", escreveu Simone na legenda da postagem.

Nos comentários da publicação, os fãs de Simone ficaram impressionados com o talento do menino: "Uau! A voz do filho da Simone é muito linda", escreveu um. O pai coruja também comentou: "Meus amores mais lindos".“Mulher, Henry, super afinado né migles? Lá vem mais um artista Mendes”, elogiou outra. “O menino canta igualzinho a mãe... tem um Futuro aí viu?”, ressaltou mais um.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SIMONE MENDES:

Simone Mendes curte férias com a família em Orlando para celebrar o sucesso da carreira solo

Simone Mendes está comemorando o sucesso da música Erro Gosto, do EP Cintilante, em grande estilo, já que primeira parte do novo projeto dela alcançou 21 milhões de streams no Spotify e mais de 35 milhões de visualizações no YouTube.

A sertaneja decidiu curtir alguns dias de férias em Orlando, nos Estados Unidos, na companhia do o marido, o empresário Kaká Diniz, e dos dois filhos, Henry e Zaya.