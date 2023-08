Filhas de Virginia e Zé Felipe esbanjam fofura em passeio no parque

As filhas de Virginia e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, aproveitaram dia juntinhas no parque; confira fotos!

Nesta terça-feira, 15, as filhas da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe estouraram o fofurômetro com novas fotos. Sempre juntas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 9 meses, curtiram dia gostoso ao ar livre.

Através dos stories do perfil oficial das crianças, as irmãs posaram em um momento descontraído e derreteram seus seguidores com sua doçura. Maria Alice surgiu de vestidinho branco e laço rosa e azul na cabeça. Já Maria Flor apareceu com sapatos vermelhos, macacão azul-claro cheio de arcos-iris e um lacinho vermelho no cabelo.

"Bom dia pessual e florzinhas", acompanhou a mensagem na foto das pequenas. Maria Alice chegou até a apoiar o rostinho no ombro da irmã. Já Maria Flor se divertiu no gira-gira para bebês, o que garantiu um enorme sorriso em seu rosto.

Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Caçula de Virginia choca pela semelhança com o avô

Em celebração do Dia dos Pais, que aconteceu no último domingo, 14, a influenciadora digital Virginia Fonseca fez linda declaração ao seu pai, Mário Serrão, e deixou os seguidores impressionados. Ao compartilhar fotos do paizão, todos notaram semelhança entre ele e sua filha caçula, Maria Flor.

Mário faleceu em setembro de 2021 e ganhou homenagem da filha nas redes sociais. E em seu texto, a própria Virginia comentou como sua pequena, de 9 meses, se parece com o avô.

"Feliz dia dos pais, onde estiver, receba meu amor. E ah, todos falam que a Florzinha parece com você pai, ela é linda e muito sorridente, ama comer e sem sombra de dúvidas que comeria todas as sopas que você fazia pra mim quando bebê kk te amo!", declarou a empresária ao finalizar o texto.

Os seguidores também fizeram questão de destacar a semelhança de Flor com Mário e falaram até de reencarnação. "A Florzinha é a cópia dele em tudo, essa paz e serenidade no rosto dela é igual a que seu pai tinha, uma coisa impressionante, ela é uma criança diferenciada!", destacou uma. "Como que pode, a Maria Flor parecer demais com o Pai da Virgínia, e a mesmo tempo, demais com o Zé Felipe????", questionou outra.

"O olhar da Florzinha lembra muito ele", reparou uma terceira. "Será que a Florzinha é a reencarnação do seu pai? Eu acredito muito", disse mais uma. "Uma ligação espiritual imensa do seu pai e a Florzinha", comentou outra.