Filhas de Thaeme roubam a cena em nova foto com a mãe

Thaeme compartilha novas fotos das filhas, Liz e Ivy, e explode o fofurômetro das redes sociais

CARAS Digital Publicado em 18/06/2022, às 12h08

A cantora Thaeme Mariôto esbanjou fofura ao mostrar novas fotos das duas filhas, Liz e Ivy, frutos do casamento com o empresário Fábio Elias. Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto com as herdeiras em um momento da rotina da família.

Na foto, a artista apareceu abraçadinha com as duas meninas e também mostrou as herdeiras brincando no sofá.

Recentemente, Thaeme Mariôto falou sobre o sonho de ser mãe. "Ainda criança, eu pensava: “Quando crescer, quero trabalhar para ser independente, casar e ter as minhas filhas”. Eu sempre quis ter meninas. Curioso, né? Eu me recordo de estar num avião, antes de engravidar pela primeira vez, mas já tentando, e acontecer uma turbulência forte. Olhei pela janela e conversei com Deus: “O Senhor não vai fazer isso comigo, né? Me levar agora, antes de me tornar mãe. Eu não posso morrer antes, de jeito nenhum”. E agora, depois que Liz e Ivy nasceram, eu penso igual: não posso morrer, porque já sou mãe e elas dependem de mim. A maternidade foi o meu voo mais alto, a minha grande conquista", disse ela ao Jornal Extra.

Thaeme Mariôto com as filhas: