Filha de Sandra Annenberg abre o coração no Dia do Orgulho: ‘Sejamos livres’

Filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia faz desabafo comovente no Dia do Orgulho LGBTQIAP+ e recebe apoio da mãe

A filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia usou as redes sociais para fazer um desabafo comovente na última quarta-feira, 29, dia em que é comemorado o Orgulho LGBTQIAP+. Na publicação, Elisa Annenberg Paglia abriu o coração sobre medo, liberdade e amor em sua diversidade.

A estudante de artes cênicas em Nova York abriu um álbum de fotos em que aparece sorridente para celebrar o dia especial: “Hoje, no dia internacional do orgulho LGBTQIAP+, venho dizer que o amor que sentimos e como nos identificamos e/ou nos expressamos deveria nos deixar assim: felizes”, ela justificou a escolha dos cliques na legenda.

“Não devia nos dar medo. medo de não ser aceito, medo de ser expulso, medo de ser excluído, medo de ser julgado, medo de ser agredido, medo de ser morto”, Elisa continuou. “Quem sabe da nossa vida é a gente. quem nós amamos e como nos identificamos e nos expressamos é da nossa conta”, ela completou.

“Tudo que importa é saber que, independente, vamos estar seguros em *qualquer* lugar. Que sejamos felizes e livres. O mês do orgulho é um mês para aliados focarem na nossa luta, mas não acaba dia 30. A homofobia e a transfobia existe o ano inteiro, e precisamos contar com todos aliados para combatê-la sempre”, a estudante concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa Annenberg-Paglia (@elisaannenbergpaglia)

Orgulhosa, Sandra deixou seu apoio para filha nos comentários da publicação: “Meu amorzinho, te amo e te quero feliz! Você é o maior orgulho da minha vida!”, a jornalista se derreteu por sua única herdeira. Vários seguidores também deixaram elogios para o texto de Elisa: “Maravilhosa! Orgulho!”, disseram alguns.

Sandra Annenberg rebate críticas após declaração sobre a Parada:

No início do mês, Sandra Annenberg surgiu ao lado da família na Parada do Orgulho LGBT+ que aconteceu em São Paulo. Mas a jornalista precisou rebater algumas críticas que sofreu de fãs conservadores ao fazer uma publicação nas redes sociais usando as palavras de gênero neutro "todes" e "juntes".