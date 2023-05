Filha de Rafael Vitti e Tata Werneck rouba a cena em passeio no shopping

Rafael Vitti e Tata Werneck são flagrados em passeio com a filha, Clara Maria, em shopping e a menina chama a atenção ao usar vestido vermelho de bolinhas

O ator Rafael Vitti (27) e a humorista Tata Werneck (39) aproveitaram a noite tranquila neste domingo, 14, para curtirem um passeio no shopping com a filha, Clara Maria (3). A família foi flagrada enquanto circulava pelo local.

Rafael foi visto cuidando da herdeira enquanto ela andava em cima dos bancos nos corredores do shopping. A menina chamou a atenção e roubou a cena ao usar um vestido vermelho com bolinhas brancas, inspirada na personagem Minnie.

Atualmente, o ator está de férias da TV desde que protagonizou a novela Além da Ilusão, da Globo. Por sua vez, a humorista Tata Werneck está no ar como a personagem Anely na novela Terra e Paixão, trama das 9 da emissora carioca.

Tata Werneck celebra o Dia das Mães

Mais cedo neste domingo, 14, Tata Werneck celebrou o Dia das Mães com posts especiais nas redes sociais. Em um post, ela compartilhou um vídeo carinhoso com a filha, Clara Maria. Ela apareceu brincando com a herdeira e a fazendo dar risadas.

"Ser mãe me dá medo e coragem. Sono e alegria ao acordar. Vontade de cuidar da saúde e ansiedade. Vulnerabilidade e força. Ser mãe é viver em contradição estando certa do que quero. É saber que te amaria mais do que tudo e amar mais do que sabia ser possível . Cada mãe é única e ao mesmo tempo, clichê. Ser mãe é solitário. E a convicção de que nunca mais ficarei sozinha. Eu te amo minha filha. Minha caca. Minha deusa. Minha blue. Com você aprendi a ser feliz. Feliz dia das mães", disse ela.

Em outro momento, ela homenageou a sua mãe. "Minha mãe é sinônimo de trabalho duro. Não importa a hora: ela estará trabalhando. Eu digo: "mãe para de trabalhar. Eu cuido de você". Mas ela me ensinou que trabalhar dignifica. Com minha mãe aprendi a ser honesta, integra, trabalhar duro e o dom de dormir imediatamente após entrar no carro. Te amo demais. Te admiro muito. Te comprei um presente e vc trocou. Ano que vem vou dar um cheque[risos] TE AMO MÃEZINHA, feliz dia das mães e parabéns! Seu aniversário é junto do dia das mães, o que acaba me economizando. Você é a mãe perfeita pra mim! Do jeito que é", comentou.

